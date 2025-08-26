La actividad, realizada en el Liceo Industrial A-6, reunió a autoridades regionales, comunales, organizaciones sociales y vecinos de O’Higgins.

El encuentro estuvo destinado a fortalecer la unidad territorial y enriquecer el programa de la candidata con propuestas ciudadanas.

Rancagua, 25 agosto 2025.- Este fin de semana, en el gimnasio del Liceo Industrial A-6 de Rancagua, se realizó el lanzamiento oficial del Comando Regional por la candidatura presidencial de Jeannette Jara. La actividad reunió a cientos de representantes de distintas comunas de la región de O’Higgins, incluyendo autoridades regionales y comunales, además de organizaciones de la sociedad civil y vecinos de la zona.

Durante la jornada, junto con la presentación de la estructura orgánica, se desarrollaron actividades participativas destinadas a recoger ideas y propuestas de los asistentes, con el propósito de enriquecer el programa de la candidata con un sello territorial que refleje las necesidades y aspiraciones de la región.

Para la alcaldesa de Mostazal, Verónica Arroyo, se trató de una actividad “súper importante, porque permite conocernos y fortalecer confianzas para establecer un trabajo certero, con mayor pertinencia e identidad en cada uno de nuestros territorios”. Asimismo, destacó que para la campaña es fundamental que “todos los líderes comunales de nuestra región se sumen al comando de Jeannette Jara”, subrayando que “sólo el trabajo territorial permitirá alcanzar ese triunfo”.

Arroyo, continuó diciendo que la candidata presidencial representa “la mirada de centroizquierda con un enfoque de derechos humanos y comunitario. Una visión de la comunidad que busca que nuestra gente siga creciendo en oportunidades, desarrollo y derechos. Eso es súper importante”, destacó.

Por su parte, el presidente del Partido Socialista en O’Higgins, Juan Pablo Letelier, señaló que “esta es la primera actividad del comando de los partidos que están apoyando a Jeannette Jara. Es un encuentro para hablar de nuestros desafíos, de qué estamos proponiendo y cómo nos estamos organizando”. “Me quedo con la sensación de que hoy nos pusimos de pie y espero que en los próximos días nos pongamos a caminar”, agregó.

El dirigente socialista fue categórico al señalar que “Jeannette Jara puede y va a ganar en primera vuelta, sin duda. Y dependiendo de cómo hagamos la campaña, se abrirán las puertas para que, en una segunda vuelta, podamos derrotar a la extrema derecha en nuestro país”.

Finalmente, Letelier convocó a la ciudadanía a organizarse en sus barrios: “Los invito a conversar el programa de Jeannette Jara, a enriquecerlo y aportar ideas, a dialogar sobre el Chile que necesitamos. Los invito a que escribamos una nueva página de la historia, porque esta es la campaña de las personas que sueñan con que Chile puede ser distinto”, dijo para concluir el líder socialista.