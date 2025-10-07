La capital de O’Higgins vive días de fiesta deportiva con el desarrollo del Mundial de Fútbol Sub-20, que ha convocado a miles de personas en el Estadio El Teniente. Familias, hinchas y visitantes han disfrutado de un evento que no solo celebra al deporte, sino también al encuentro y la identidad rancagüina.

Con cada partido, Rancagua demuestra su capacidad de organización y su entusiasmo por ser sede de una competencia internacional que la proyecta al mundo como una ciudad viva, participativa y orgullosa de su gente.