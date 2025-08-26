La ciudad ofrecerá una variada programación cultural y recreativa en distintos espacios este sábado 23 de agosto, con actividades gratuitas para disfrutar en familia.

Rancagua, 22 agosto 2025.- La Municipalidad de Rancagua invita a la comunidad a sumarse a la celebración del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, una instancia que busca promover la cultura, la historia y el sentido de comunidad a través de espacios pensados especialmente para la infancia y la juventud.

En esta edición, la ciudad contará con más de 50 actividades distribuidas en diversos puntos, entre ellos la Plaza de Los Héroes, el Paseo Estado, la Casa de la Cultura, el Espacio Cultural La Merced y el Cementerio N°1.

Entre la programación destacan juegos y talleres, cuentacuentos, obras de teatro, pasacalles, espectáculos de circo, exposiciones, música en vivo, visitas guiadas y una feria patrimonial acompañada de foodtrucks.

Al respecto, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, señaló: “Queremos que este Día de los Patrimonios sea una fiesta para las familias rancagüinas, donde nuestros niños, niñas y adolescentes puedan aprender, disfrutar y sentirse parte de nuestra identidad cultural. Rancagua abre sus espacios para que juntos valoremos y cuidemos lo que nos pertenece como comunidad”.

La invitación es a disfrutar de esta jornada única el sábado 23 de agosto, con actividades gratuitas desde las 11:00 a 18:00 horas en distintos puntos de la ciudad. La programación completa está disponible en rancagua.cl.