La iniciativa reunirá a autores locales y al público en torno a la literatura y la cultura en el centro de la ciudad._

Con el objetivo de promover la lectura y visibilizar el trabajo de autores locales, la Municipalidad de Rancagua, junto a la Red de Escritores y Escritoras de O’Higgins, realizará la 3ª Feria de Escritores Regionales, una instancia cultural abierta a toda la comunidad.

La actividad se llevará a cabo el sábado 25 de abril, desde las 09:00 hasta las 20:00 horas, en el sector comprendido entre Cuevas y Mujica, donde se desplegará una programación diversa pensada para públicos de todas las edades.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en presentaciones de libros, conversatorios, entrevistas y distintas iniciativas orientadas a acercar la literatura a la ciudadanía, generando además un espacio de encuentro entre escritores y lectores.

La invitación es gratuita y abierta a todas las familias, quienes podrán disfrutar de una completa jornada dedicada a la literatura y la cultura local.