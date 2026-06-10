A través de sesiones audiovisuales protagonizadas por músicos de la comuna, el proyecto busca fortalecer la identidad cultural local, ampliar espacios de difusión y acercar nuevas expresiones artísticas a la comunidad._

La recuperación de los espacios públicos y la promoción del talento local se unen en “Rancagua Sessions”, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Rancagua que busca acercar las expresiones artísticas a la comunidad y fortalecer la identidad cultural de la comuna.

El proyecto contempla la realización de sesiones musicales protagonizadas por artistas rancagüinos, quienes encuentran en esta propuesta una oportunidad para mostrar su trabajo, ampliar su alcance y conectar con nuevos públicos. Estas producciones audiovisuales son grabadas en distintos puntos del Casco Histórico y posteriormente se difunden a través de las plataformas digitales municipales, fortaleciendo la visibilidad de la escena musical local.

El debut de “Rancagua Sessions” incluyó la destacada participación de Thomy Bulls, representante emergente de la escena urbana local, junto a Doberman Catalán, quien presentó una selección de sus creaciones. Estas jornadas audiovisuales iniciales constituyen el punto de partida de una estrategia que persigue relevar la labor de los creadores de nuestra comuna, reconociendo su papel fundamental en la vitalidad y el crecimiento artístico de Rancagua.

Con este proyecto, la Municipalidad de Rancagua reafirma su compromiso con el desarrollo cultural de la comuna, impulsando oportunidades para los artistas locales y contribuyendo a que el centro de la ciudad vuelva a consolidarse como un espacio lleno de vida, creatividad y encuentro ciudadano.