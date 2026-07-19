La rápida respuesta en terreno permitió contener el avance del agua que ingresó a viviendas, restableciendo las condiciones en el sector durante la noche.

La emergencia registrada en el sector Rancagua Sur fue superada durante la noche de este viernes, luego de un intenso despliegue en terreno encabezado por la Municipalidad de Rancagua, con apoyo de Carabineros y Bomberos. Las fuertes precipitaciones provocaron el anegamiento de calles e incluso el ingreso de agua a diversas viviendas del sector.

Desde los primeros minutos de la contingencia, funcionarios municipales instalaron sacos de arena para contener el avance del agua hacia las viviendas afectadas. Más tarde, el trabajo con maquinaria municipal permitió reducir la acumulación de agua y controlar la situación durante la noche.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, agradeció el compromiso de los funcionarios y el apoyo de las instituciones, y afirmó que “seguiremos trabajando con la misma dedicación para responder a las necesidades de nuestros vecinos”.

Las labores continuarán este sábado con un operativo preventivo. Desde las 09:00 horas, un equipo de la División de Salud de la Corporación Municipal de Rancagua recorrerá el sector para realizar la vacunación preventiva contra la hepatitis a la comunidad, como medida preventiva tras la rotura de cámaras sanitarias registrada durante la emergencia.