Un nuevo operativo de fiscalización realizado en Rancagua dejó como resultado una persona detenida, nueve motocicletas retiradas de circulación y diversas infracciones cursadas a conductores que incumplían la normativa vigente.

El procedimiento fue desarrollado de manera coordinada entre el municipio y Carabineros, en el marco de los controles permanentes que buscan reforzar la seguridad y el orden en la ciudad.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia sostenida de fiscalización, orientada a prevenir delitos, aumentar la sensación de seguridad y recuperar los espacios públicos para la comunidad.

Asimismo, se reiteró que estos operativos continuarán desplegándose en distintos sectores de la comuna, con el objetivo de fortalecer el control y resguardar a los vecinos.