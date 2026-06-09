La Municipalidad de Rancagua, Caza del Libro y empresas colaboradoras, invitan a una gran jornada ciudadana inspirada en el Mundial FIFA 2026, con intercambio de láminas, premios, futbolistas de O’Higgins, concursos, música en vivo y múltiples experiencias para niños y adultos.

La Municipalidad de Rancagua realizará este sábado 13 de junio, desde las 11:00 horas en la Plaza de los Héroes, la Cambiatón de Láminas del Mundial FIFA 2026 más grande de la región, una actividad gratuita orientada a promover el encuentro familiar, la vida comunitaria y la participación ciudadana en torno al principal evento deportivo del planeta.

La iniciativa es organizada por el municipio con el apoyo de Caza del Libro, principal colaborador de la actividad, además de Panini Rancagua, Coca-Cola, Lado Creativo y Comercio Seguro, instituciones y empresas que se han sumado a esta jornada que busca reunir a miles de coleccionistas, fanáticos del fútbol y familias de toda la región.

Durante la actividad, los asistentes podrán intercambiar láminas del álbum oficial del Mundial FIFA 2026, participar en concursos y sorteos, disfrutar de música en vivo, acceder a espacios temáticos vinculados al fútbol y recorrer diversas activaciones preparadas por las entidades colaboradoras.

Asimismo, la programación contempla la exhibición de partidos históricos de la Selección Chilena en pantalla gigante, una zona de fotografías mundialera, desafíos futbolísticos, juegos para niños y actividades recreativas para toda la familia.

Uno de los principales atractivos de la jornada será la participación de futbolistas históricos y jugadores actuales de O’Higgins, quienes compartirán con los asistentes mediante sesiones de fotografías y firma de camisetas.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que la actividad busca generar espacios de encuentro para las familias y fortalecer la utilización de los espacios públicos mediante iniciativas que convoquen a la comunidad.

“Queremos que la Plaza de los Héroes vuelva a ser un punto de encuentro para las familias. Esta cambiatón es mucho más que intercambiar láminas; es una actividad que reúne a distintas generaciones en torno al deporte, la entretención y la vida comunitaria. Agradecemos especialmente a Caza del Libro y a cada una de las empresas e instituciones que se sumaron para hacer posible esta gran fiesta mundialera para Rancagua”, señaló el alcalde.

Desde el municipio hicieron un llamado a toda la comunidad a participar de esta actividad gratuita, llevando sus álbumes y láminas repetidas para formar parte de una jornada que espera congregar a miles de personas en pleno centro de la ciudad.