La comuna se suma formalmente a la cruzada solidaria más importante del país, con música, identidad local y participación ciudadana._

La Municipalidad de Rancagua, junto al Instituto Teletón O’Higgins, realizó este lunes el lanzamiento oficial de la campaña Teletón 2025, marcando un hito histórico para la ciudad: por primera vez, Rancagua será sede oficial de la Teletón, con un gran evento central los días 28 y 29 de noviembre en la Plaza de Los Héroes.

La actividad de lanzamiento reunió a autoridades, artistas locales y vecinos, quienes dieron el “vamos” a las acciones territoriales y culturales que acompañarán la cruzada solidaria en toda la comuna durante noviembre.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó la importancia de este paso. “Comenzamos noviembre con el corazón de Rancagua unido a la Teletón. Por primera vez, nuestra ciudad será parte oficial de esta gran obra, junto al nuevo Instituto Teletón O’Higgins y más de 150 artistas locales que darán vida a un evento inolvidable en la Plaza de Los Héroes”, señaló.

Por su parte, el director del Instituto Teletón O’Higgins, Dr. Pedro Caro, subrayó el compromiso regional. “La Teletón ahora está presente en Rancagua. Necesitamos el apoyo de todos para sacar adelante esta obra que nos pertenece, que entrega esperanza y rehabilitación a cientos de familias de la región”, enfatizó.

Dos himnos rancagüinos para la Teletón

Durante el lanzamiento se presentaron dos himnos locales creados especialmente para la campaña en la ciudad.

El primero, producido por Marcelo Olivares, reunió a una destacada lista de artistas rancagüinos: Selena Star, Tía Kari, Maibee Producciones, Lucía Soto, Yaritza Pincheira, Bella Pasión, Ángel (doble de Leo Rey), Isaías Raz, J La Mente, Camila Piedra Bueno, Vicente Baeza y Flama Tinta Roja.

El segundo fue interpretado por el artista urbano Dylan “La Amenaza”, quien encendió la jornada con su energía y compromiso.

La actividad contó también con la participación del Team Teletín, que compartió con las familias, niños y asistentes, anticipando el espíritu solidario que se vivirá en toda la ciudad el 28 y 29 de noviembre.