Sábado 10 de octubre / Gran Arena Monticello / 21.00 horas.

Un reencuentro inolvidable, para un público que ha cultivado una historia de vida a través de sus canciones y una estrecha relación con el artista.

Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster desde el martes 10 de febrero a las 11.00 horas.

Raphael, el eterno Divo de Linares, regresó a los escenarios con Raphaelísimo, una nueva gira con la que recorrerá España y América Latina. Raphael continúa su carrera con un éxito feroz y arrollador: se presenta a tablero vuelto en teatros, arenas y estadios, con la misma entrega y emoción del primer día.

La nueva gira Raphaelísimo es un espectáculo superlativo. Nos llevará a la esencia de una carrera única en la historia de la música en español y es una invitación a un viaje repleto de emociones, en el que vamos a ver a un artista épico y conquistador, en un espectáculo en el que presenta sus grandes éxitos, los mismos que lo han convertido en un ícono de la música en español, entre ellos Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo, junto con las canciones de su aclamado nuevo álbum Ayer… aún, un tributo exquisito a la “chanson francesa” y homenaje a artistas como Edith Piaf y Charles Aznavour.

Este año es muy especial, ya que además de esta gira, Raphael sigue sembrado reconocimientos y es nombrado PERSONA DEL AÑO 2025 DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN®. Esto no sólo honra su inmenso talento y compromiso artístico, sino también su papel como pionero, embajador y leyenda universal de la música en español. También sus esfuerzos humanitarios. El artista será homenajeado en una gala especial con un emotivo concierto tributo que incluirá versiones de su famoso repertorio interpretadas por un grupo de notables artistas y amigos, el 12 noviembre en Las Vegas durante la Semana Latin GRAMMY®.

En Santiago de Chile, el 10 de octubre 2026, Gran Arena Monticello recibirá a Raphaelísimo … y les aseguramos que será una jornada memorable, de la mano de la legendaria voz y la magnífica capacidad interpretativa de Raphael, un artista cuya autenticidad y pasión sobre el escenario siguen cautivando a públicos de todas las edades y estilos.

Su inigualable talento trasciende generaciones y géneros musicales, emocionando por igual a amantes del rock, seguidores de la música indie y fieles de la canción melódica, siendo desde hace más de seis décadas un nombre imprescindible de la música de nuestro país.

Raphaelísimo es, sin duda, un evento imprescindible de 2026, donde la magia de EL DIVO DE LINARES alcanza su máxima expresión.

HISTORIA RECIENTE

En la última década, Raphael ha protagonizado exitosas giras internacionales como Loco por cantar o RESinphónico —presentada en el Festival de Viña del Mar, donde ha recibido múltiples Gaviotas de Oro—, y ha lanzado importantes discos como Victoria (2022), escrito y producido por Pablo López, publicado tras recibir el Premio Billboard Latino a toda una carrera.

En 2024 presentó Ayer… aún, un homenaje a la canción francesa grabado en París, que incluye un dueto póstumo con Édith Piaf, a quien Raphael ha señalado como una de sus grandes influencias artísticas.

Fruto de las ventas de estos trabajos, el artista cuenta con más de 340 Discos de Oro, 60 Discos de Platino y un singular Disco de Uranio —expuesto en el Museo de Raphael en Linares—, en reconocimiento a una trayectoria discográfica que supera los 50 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

COORDENADAS:

