La iniciativa es impulsada por el Comité de voluntariado Santa María y beneficiará a personas de escasos recursos que no tengan cómo costear un procedimiento dental.

Una docena de odontólogos voluntarios entregan un día de trabajo de manera gratuita, al que también se suma una fonoaudióloga para la atención de pacientes de distintas comunas de la región.

Tras dos años en que la atención estuvo paralizada por la pandemia, la Clínica Dental del Comité Santa María volvió a funcionar. Eso sí, esta vez lo hizo en una nueva consulta, ubicada al interior del Estadio El Teniente.

Luego de una breve marcha blanca en la que comenzó la atención a pacientes, el martes se inauguraron las nuevas dependencias, con una significativa ceremonia en la que se bendijo el espacio y a la que asistieron ejecutivos de la División, junto a profesionales voluntarios e integrantes del comité.

Pacientes de Rancagua, Machalí, Olivar, Coinco, Coltauco e incluso Santa Cruz han pasado por el sillón dental del comité, que también organiza operativos en colegios de la región. El foco siempre está puesto en personas que, previa acreditación, no tengan cómo costear un procedimiento dental.

“Este es un encuentro virtuoso donde se suman varios esfuerzos y voluntades que redundan en un aporte importante a la comunidad”, señaló Germán Sandoval, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de la División El Teniente.

“Aquí se une el esfuerzo desinteresado de un comité que se organiza y hacen el nexo entre la infraestructura que como División ponemos a disposición, junto a un tercer gran actor, que son los profesionales de la salud del mundo de la odontología y otros ámbitos. Esta unión permite que se entreguen al año, de manera gratuita, más de tres mil atenciones”, agregó Sandoval.

Trabajo voluntario

En sus inicios, el Comité Santa María, integrado por esposas de actuales y ex ejecutivos de El Teniente, se instaló en Chacayes y luego en Coya, donde tres dentistas voluntarios realizaban atenciones gratuitas a personas de escasos recursos.

Con el paso de los años, el equipo ha aumentado y algunas, como la odontóloga Lilian Zúñiga, llevan más de dos décadas como voluntarias.

“Me mueve mucho la parte social y creo que es importante devolver de algún modo lo que Dios me ha dado. Porque puedes tener muchas ganas, pero a veces no están los medios o el apoyo familiar, entonces es una forma de devolver un poco la mano al ser solidario con el trabajo”, plantea la profesional. “Esta clínica es maravillosa, la dignidad que se le da a la persona que se viene a atender acá tiene un valor importante, porque vienen a un lugar de primer nivel, con los mejores servicios”.

La presidenta del Comité Santa María, Esonka Alfonso, sostuvo que “realmente es un lujo tener este tipo de clínica y las instalaciones son extraordinarias. Hasta el momento todo ha funcionado bastante bien y ahora nos pondremos firmes a trabajar, para dar prioridad a la gente que quedó pendiente con su atención dental”.

Alfonso también aprovechó la oportunidad para agradecer a los profesionales voluntarios y a la División El Teniente: “Nuestro pilar fundamental son nuestros dentistas. Ellos de forma voluntaria entregan un día de su trabajo a la atención de pacientes y nosotras los apoyamos en lo que necesiten, con insumos y organizar la agenda. Y hoy, gracias a la ayuda de la División, estamos aquí, en esta sala que quedó preciosa”.