El Programa beneficiará este año a 2598 familias del Valle Central de O´Higgins con equipos de Pellet y Aire Acondicionado eficientes y amigables con el medio ambiente.

Rancagua, 23 julio 2025.- El Gobernador Regional de O´Higgins, Pablo Silva Amaya, junto a la Seremi (s) de Medio Ambiente, Alyson Hadad y el Alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud, anunciaron el inicio del proceso de instalación de equipos del Programa de Calefactores 2025, instancia en la que visitaron a dos familias beneficiarias de la comuna de Machalí, quienes ya disfrutan de sus nuevos artefactos de calefacción.

Al respecto, el Gobernador Regional, Pablo Silva Amaya, sostuvo que “este es un programa que se financia en un 70% por el Gobierno Regional y el otro 30% por el Ministerio del Medio Ambiente, el cual tiene el objetivo de disminuir la contaminación en el Valle Central y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de O´Higgins. Hoy pudimos ver la felicidad de estas beneficiarias al recibir sus nuevos equipos que funcionan a la perfección y estamos muy contentos de contribuir en esta tarea”.

Por su parte, la Seremi (s) de Medio Ambiente, Alyson Hadad, explicó que “el proceso de instalación de los equipos comenzó a principios de julio y estamos trabajando a toda marcha para que las más de 2500 familias beneficiadas en todo nuestro Valle Central puedan disfrutar de una calefacción limpia con la cual mejoramos su calidad de vida”.

Desde el 8 de julio comenzó este proceso de instalación de equipos de aire acondicionado y pellet que forman parte de esta iniciativa implementada por la Seremi del Medio Ambiente gracias al cofinanciamiento del Gobierno Regional junto al Consejo Regional de O´Higgins que invirtió cerca del 70% del valor total del programa, permitiendo que más de 2500 beneficiarios cambien sus dispositivos a leña por alternativas limpias de calefacción.

Durante la jornada, las autoridades regionales conocieron las experiencias de Teresa Cavero y María Carolina Moreno, ambas beneficiarias del Programa Recambio de Calefactores 2025 que viven en la comuna de Machalí, a quienes recientemente les instalaron sus equipos de aire acondicionado y pellet respectivamente, experimentando un cambio positivo en sus vidas al recambiar su antiguo artefacto a leña por un artefacto amigable con el medio ambiente.

“Estoy contenta porque el cambio ha sido grande, cubre más el calor, a mí me gustó (…) uno descontamina más, porque tú sales de la casa y sientes el olor a humo (…) y si todos pudieran recambiar sería espectacular “, sostuvo Teresa, mientras que María Carolina, quien cambió su estufa a leña hechiza por un artefacto a pellet eficiente, agregó que “estoy súper contenta, no me lo esperaba, el cambio ha sido súper bueno porque estamos ayudando al medio ambiente”.

El Alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud, explicó que el municipio tomó un rol activo en el proceso de postulación al Programa Recambio de Calefactores: “empezamos a apoyar a cientos de familias de diferentes sectores de la comuna, en sedes, en la misma municipalidad para que pudieran postular a este llamado, ya sea a la línea de aire acondicionado o a pellet y producto de eso varias familias resultaron beneficiadas (…) así es que nos pone muy contentos este trabajo colaborativo”.

Este es el primer llamado que lanza la Seremi del Medio Ambiente el presente año y es implementado en la zona saturada por material particulado, la que abarca 17 comunas del valle central: Graneros, Rancagua, Doñihue, Olivar, Coltauco, Coínco, Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua Tagua, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.