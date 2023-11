Cinco contenedores, instalados en la Plataforma del Ferrocarril Teniente 8 de la División, reciben el material que luego es trasladado a una planta en Buin, para ser procesado.

Con el foco puesto en avanzar y consolidar una cultura de reciclaje, en el Ferrocarril Teniente 8, en la División El Teniente, aumentan las iniciativas que buscan aportar en materia de sustentabilidad. Si el año pasado comenzaron con el reciclaje de botellas plásticas, hoy el giro se extendió a los equipos de protección personal (EPP).

La empresa Mies instaló cinco contenedores en la Plataforma, donde funciona el centro de operaciones de la mantención, para que trabajadores y trabajadoras puedan depositar sus equipos de protección personal en desuso, debidamente segregados, que luego serán trasladados a una planta de tratamiento en Buin para ser procesados por una empresa especialista.

La iniciativa surgió a raíz de la inquietud del jefe de seguridad del contrato Overhaul de Mies, Alexis Banda. “La empresa me becó para realizar un magíster en Gestión Ambiental y en ese camino detectamos que había espacio de mejoras para desechar los implementos de seguridad en desuso, ya que muchas veces quedaban en depósitos combinados con basura doméstica, entonces no había buena segregación”, explica.

La instalación de los contenedores fue en agosto y en el área aseguran que, a la fecha, el mensaje ha sido entendido y hubo buena acogida. En esa línea, Banda apunta que ya llevan cuatro maxisacos llenos, por lo que proyectan completar seis en diciembre y así llegar a la primera tonelada de EPPs reciclados este año.

Cultura sustentable

“Antes de que implementáramos el reciclaje, encontrábamos lentes, tapones auditivos, overoles en desuso botados en cualquier parte. Cambiamos la cultura de las y los trabajadores. Ya no están botando sus lentes ni zapatos al tacho de la basura, sino que están reciclando, tienen la conciencia de reciclar” asevera Andrés Donaire, administrador del contrato Overhaul de Teniente 8.

Eduardo Villalobos, jefe de Unidad del Ferrocarril Teniente 8, destacó que “Mies siempre ha estado abierto a la innovación y nuevas ideas. Habíamos tenido iniciativas de reciclaje de otros tipos, pero no de EPPs, por lo que estamos felices y la idea es mantener esto y ampliarlo también a otros procesos”.

El gerente de Operaciones de Mies, Sebastián Ponce, destacó la sinergia que este proyecto significa entre los valores de Codelco, que asumió seis compromisos con metas concretas de sustentabilidad a 2030, y los de Mies: “La energía sustentable es uno de nuestros principios corporativos, siempre con algún componente en energías renovables o innovación en sustentabilidad y eso, de alguna forma, se ha conjugado con lo que busca tanto la División como Codelco”.