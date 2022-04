Las Nano más versátiles a la fecha, con una dosis extra de estilo .

Rancagua, 12 abril 2022.- Reebok anuncia el lanzamiento de las zapatillas Nano X2, la última versión de la reconocida franquicia Nano. Creadas para satisfacer las necesidades de atletas y entusiastas de la vida fitness, las Nano X2 fueron diseñadas para ser las zapatillas de training más versátiles, con más durabilidad y estilo que cualquier otra Nano.

Aunque el rendimiento es siempre lo primero en la franquicia Nano, las Nano X2 incorporan elementos de estilo de vida para ofrecerte versatilidad y confort, tanto para una sesión extenuante en el gym, como para el día a día. Muévete cómo quieras, pero siempre hacia adelante con las Nano X2.

“Con las Nano X2, evolucionamos y perfeccionamos las zapatillas oficiales del fitness, dándole prioridad al usuario”, explica Tal Short, Senior Project Manager de Reebok. “Queríamos ofrecer a los entusiastas del fitness de todo tipo unas zapatillas para training que puedan usar tanto para superar sus mejores PRs en el gym como para sus rutinas diarias fuera de él.”

Para poner a prueba la versatilidad y la durabilidad de las Nano X2, Reebok reclutó a atletas y entrenadores de élite para dar vida a la campaña de las Nano X2 bajo el mantra “Tus nuevas zapatillas oficiales. Punto.”. En ella, socios como Julie Ertz, estrella internacional de fútbol, Christian Harris, atleta y entrenador, Jess Sims, renombrado entrenador de fitness, y Annie Thorisdottir, ícono del fitness y mamá primeriza, muestran cómo alcanzan todos sus objetivos, dentro y fuera del gym, con las Nano X2.

“Sin importar lo que la vida (o mi rutina diaria de entrenamiento) me depare, sé que puedo hacerlo todo con las nuevas Nano X2”, comenta Jess Sims. “Las Nano X2 no solo tienen un rendimiento superior para el gym, también me dan todo el estilo y confort que necesito para actividades diarias, desde moverme por la ciudad hasta pasear a mis perros”.

Diseñadas pensando en ofrecer máxima versatilidad para todo tipo de necesidades de training, las Nano X2 te brindan la misma velocidad, comodidad y control que ya conoces, con mejoras en el diseño y estilo que llamarán la atención de atletas y personas con un estilo de vida activo por igual.

Las principales características de las Nano X2 incluyen:

Capellada de tejido FlexWeave rediseñada: para protección, transpirabilidad y estilo mejorados.

Forma del talón y clip de talón actualizados: clip del talón más delgado y definido para mayor estabilidad.

Espuma Floatride Energy: mayor respuesta en la parte delantera para brindarte soporte cómodo.

Velocidad, confort y control: nuestra prioridad número uno, como siempre.

Las Nano X2 de Reebok ya están disponibles en una variedad de colores en una amplia gama de colores en tallas para hombre y mujer a un precio de $82.990. Descubre más en Reebok.com/Nano X2 , en las tiendas propias y puntos de venta Reebok en todo Chile.