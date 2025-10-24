En un entorno privilegiado, con un fuerte componente natural y patrimonial, se desarrolló con gran éxito la versión 2025 de la Copa Chile “Desafío Los Leones”, consolidándose como uno de los eventos más importantes del ciclismo de montaña en el país y un referente deportivo para la Región de O’Higgins.

Más de 300 corredores provenientes de diversas regiones de Chile llegaron hasta la Hacienda Cauquenes, propiedad de Codelco División El Teniente, para disputar la sexta fecha del Campeonato Regional y la séptima de la Copa Chile en modalidad XCM. El lugar —de alto valor histórico, cultural y natural— otorgó un sello único a esta edición, siendo ampliamente valorado por los competidores y el público asistente.

Los ciclistas enfrentaron circuitos de 52 km en el desafío experto y 35 km en el medio desafío, recorriendo senderos de la precordillera andina que pocos tienen la posibilidad de conocer. La jornada reunió a deportistas de todas las edades y categorías, incluyendo a decenas de niños y niñas, en un ambiente marcado por la fraternidad, el esfuerzo y el respeto por la naturaleza que caracteriza al MTB.

El evento fue posible gracias al apoyo de Codelco División El Teniente y su Gerencia de Sustentabilidad, que facilitaron el uso de los espacios patrimoniales de la Hacienda Cauquenes, reafirmando su compromiso con el deporte, la comunidad y el desarrollo sustentable del territorio. “Desde la colaboración y el trabajo en equipo seguimos construyendo comunidad”, destacaron los organizadores.

En esta edición, los ganadores fueron Sebastián Pimienta (Pumanque) en la categoría varones y Liceth Gaitán (La Serena) en damas, quienes se impusieron en una competencia exigente, rápida y de gran nivel técnico. Cada finalista recibió una medalla con el puma, principal embajador del territorio, y todos los ganadores en sus respectivas categorías fueron distinguidos con árboles nativos entregados por CONAF, como símbolo del compromiso ambiental del evento.

La organización estuvo a cargo del Requínoa Bike Team, club con destacada trayectoria nacional e internacional, que ha proyectado el nombre de la comuna a lo largo del país. “Una vez más demostramos que desde las organizaciones locales podemos realizar eventos de primer nivel, que aportan al desarrollo del deporte y al fortalecimiento de la identidad regional”, señalaron desde el club.

El Desafío Los Leones se consolida así como una experiencia imprescindible para todo ciclista de montaña, uniendo deporte, naturaleza y comunidad. Desde ya, los organizadores invitan a vivir la próxima edición: “Requínoa, Los Leones 2026”, con el compromiso y la energía que caracterizan a esta gran fiesta del MTB chileno.