Muy simple: hace más de 8 años apoyé a Raúl y mucha agua bajo el puente ha pasado desde entonces. La izquierda, y lamentablemente Raúl Soto es parte de ello, decidió apoyar una Constitución que le hacía muy mal a Chile y el resultado fue – lo sabéis – un rechazo categórico del país. Yo estuve en el Rechazo, Raúl en el Apruebo.

Hoy esa misma izquierda pretende continuar con un gobierno que no ha sido capaz de combatir el crimen organizado y el narcotráfico, que lejos de generar empleos y riqueza solo hace crecer el Estado con malos programas y aumentar la deuda pública, lo que nos tiene ya pagando más de 4.000 mil millones de dólares al año solo en intereses. Imaginen lo que podríamos hacer con esos recursos.

Las cifras son tan categóricas que hoy tenemos el desempleo femenino más alto de los últimos años – casi 10% – , las listas de espera en los hospitales siguen creciendo, las muertes por dicha causa siguen aumentando, no hay control alguno sobre el ingreso de ilegales al país y se les permiten tomas y construcciones en terrenos del estado, cuando no se les trasladan al centro del país aumentando aún más los problemas de falta de oportunidades e inseguridad de nuestros compatriotas.

Hace mucho nos revelamos a seguir una línea política que no le hace bien al país y hace mucho estamos en la oposición. De hecho, hace más de tres años ya constituimos el Partido Demócratas para ofrecer una alternativa de centro progresista, respetuosa de las ideas de todos, defensora de la democracia y contributiva a la generación de riqueza, empleo y oportunidades para todos, única forma de alcanzar el desarrollo, mayores oportunidades y un mejor país. A la izquierda que solo piensa en aumentar impuestos – como si ellos pudieran subirse al infinito – y que desde este viernes 25 le han empezado a cobrar IVA a la venta de productos de hasta 500 dólares, afectando a muchas familias y emprendimientos, les pregunto si no es mejor contribuir a tener más empresas antes que seguir subiendo los impuestos ? No vaya a ser que nos quedemos cada vez con menos empresas a quienes cobrarles esos impuestos. Vean los datos de quiebras en Chile.

Amigas y amigos de O’higgins, solo la libertad, la democracia real – el voto obligatorio es parte de ello – y la real posibilidad de emprender, crecer y desarrollarnos en un país seguro, lo que solo es posible con quienes rechacen la forma en que se está mal conduciendo este país, nos permitirán un Chile mejor y una región más próspera. Patricio Laguna padre y madre de familia a la vez, ingeniero constructor quien con sus conocimientos reforzará nuestro compromiso con la casa propia, deportista, emprendedor, de nuestra región de O’higgins por vocación hace más de una década, hombre de corazón noble, trabajador y abnegado, es una de las opciones de demócratas para diputado por el distrito 15, por el votaré, y para él les pido su apoyo el próximo 16 de noviembre.

Tengan todos un buen domingo. Un gran abraso. Viva Chile !!!!