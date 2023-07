Claudio Segovia señaló que “es insólito que no se reconozca a esta comuna como ciudad minera, siendo que la historia y el presente, avalan contundentemente esta condición”.

Un fuerte respaldo a Rancagua en su campaña de ser declarada como ciudad minera, entregó en las últimas horas el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, quién señaló que es de total justicia que la capital de O’Higgins reciba recursos por el royalty minero.

En esta línea Segovia enfatizó que “en esto quiero respaldar totalmente a la ciudad de Rancagua, a su alcalde, a sus concejales, a sus vecinas y vecinos. Nos parece inconcebible que la comuna no rea reconocida como ciudad minera, y creo firmemente, que como asociación de municipios de O’Higgins debemos ponernos tras este llamado y apoyar esta campaña”.

El alcalde Segovia añadió que “es insólito que no se reconozca a esta comuna como ciudad minera, siendo que la historia y el presente, avalan contundentemente esta condición. Rancagua es reconocida como la capital minera y no puede ser que esto lo desconozcan”.

Segovia puntualizó que “hago un fuerte llamado al Gobierno, esto no se trata de simpatía, de afinidad política, o si me caes bien o mal, esto se trata de hacer justicia con la capital de O’Higgins y con sus vecinas y vecinos. No importa el pasado. Hoy este gobierno, este presidente, este ministro, esta seremi, tiene la oportunidad histórica de hacer justicia, de dar y reconocer a Rancagua, como lo que es, una ciudad minera”.

El alcalde de Graneros explicó que “puede que la mina no este en Rancagua como tal, pero los buses, los mineros, las oficinas, los trabajadores sí, y así con muchas otras cosas más que podamos seguir sumando. Desde acá, de Graneros, nos ponemos a disposición de la ciudad para sumar fuerzas y para que Rancagua reciba los recursos del royalty minero”.