Este sábado en la Plaza de Los Héroes se realizará un gran evento en el que los asistentes podrán mostrar su talento para obtener el codiciado premio entregado por Sahne-Nuss.

Rancagua, 11 septiembre 2025.- Este fin de semana será especial en la capital de la región de O’Higgins. El sábado desde las 16 horas se realizará un gran evento organizado por Sahne-Nuss, en el que los rancagüinos competirán por ganar la tableta de chocolate más grande de la historia de la reconocida marca, con un peso de 4,5 kilos.

La actividad incluirá juegos, desafíos y experiencias. Todo terminará con la entrega del premio mayor que se realizará en el escenario instalado en la emblemática plaza de la ciudad.

La jornada al aire libre contará también con una competencia de Lip Sync Challenge, donde los participantes se caracterizarán como sus ídolos musicales para interpretar canciones icónicas y realizarán una coreografía acorde con el artista que estarán interpretando. Además, habrá música con un Dj en vivo, juegos interactivos, zonas de descanso y variedades de juegos con muchas sorpresas.

Esta actividad de Sahne-Nuss ya se realizó con gran éxito la semana pasada en Maipú, a la cual llegaron más de mil personas. Y luego de Rancagua el tour recorrerá Viña del Mar, La Serena, Concepción, Temuco y Puerto Varas.

“Sahne-Nuss es una de las marcas más queridas por nuestros consumidores y hoy queremos sorprenderlos con actividades que rescatan toda la creatividad y dulzura que nos caracteriza. Valoramos profundamente su lealtad durante nuestros más de 100 años, y por eso decidimos sortear el chocolate Sahne-Nuss más grande la historia”, comentó Karem Muñoz, Gerente de Marketing de Chocolates Nestlé.

Quienes lleguen a la plaza de Rancagua este sábado desde las 16 horas estarán participando, además, por un año de chocolate Sahne-Nuss gratis.