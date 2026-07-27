La legendaria banda chilena abre su tour de aniversario en Gran Arena Monticello con un show que promete ser histórico.

Santaferia, la banda que durante 20 años ha sido sinónimo de cumbia contagiosa, baile sin parar y puro sabor nacional, regresa a Gran Arena Monticello para inaugurar las celebraciones de sus dos décadas de trayectoria musical. El próximo viernes 31 de julio a las 21:00 horas, la agrupación llega con su show de aniversario cargado de éxitos, nostalgia y esa energía característica que los ha posicionado como referentes indiscutibles de la cumbia chilena.

Desde los pegajosos “Sákate uno” y “Locura y Pasión” hasta el viral “El gil de tu ex”, Santaferia desfilará por sus cinco discos de estudio, dejando en el recinto esos temas que han hecho bailar a generaciones de chilenos en matrimonios, eventos y fiestas de barrio.

Pero esta no es una banda que simplemente toca música. Santaferia es un fenómeno cultural que ha trascendido fronteras y géneros: sus colaboraciones con leyendas como Joe Vasconcellos y Roberto Márquez, sus presentaciones en Lollapalooza, Festival de Olmué y Quinta Vergara, además de su reciente gira europea y presentaciones en Argentina, México y Estados Unidos, confirman que estamos ante una institución viva de la música popular chilena.

El reciente documental “Pa’ que lo baile como quiera” (estrenado en octubre vía streaming) rescató la memoria de estos 20 años de trayectoria, demostrando que Santaferia es mucho más que una banda: es un libro abierto, un DVD histórico, y ahora, un legado que se celebra en vivo.

Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

COORDENADAS

Viernes 31 de julio

21:00 horas

Entradas por Ticketmaster