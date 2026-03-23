El sistema de micromovilidad Whoosh ya suma más de 26 mil usuarios en la zona y supera los 134 mil kilómetros recorridos, con mayor uso en horarios de traslado laboral.

Rancagua 19 de marzo 2026.- Durante los últimos tres meses, el sistema de scooters eléctricos Whoosh en Rancagua y Machalí registró más de 67 mil viajes, consolidándose como una alternativa de micromovilidad para trayectos cortos dentro de ambas comunas.

En este periodo, la plataforma alcanzó más de 26 mil usuarios registrados, quienes han recorrido cerca de 134 mil kilómetros utilizando este medio de transporte.

El mayor uso se concentra en horarios de tránsito laboral, principalmente entre las 07:00 y 08:00 horas, y luego entre las 18:00 y 20:00 horas, en sectores como la Avenida San Juan en toda su extensión, la ciclovía de Avenida Bernardo O’Higgins, Plaza Los Héroes y la ciclovía de Recreo.

En materia de educación vial y seguridad, Whoosh ha desarrollado seis escuelas de conducción -tres de ellas realizadas en durante el reciente Campeonato Sudamericano de Voleibol de Rancagua- instancias orientadas a promover el uso responsable de estos vehículos y reforzar las buenas prácticas de circulación. Dichas actividades se han realizado en coordinación con autoridades locales y Carabineros, con el objetivo de fomentar una movilidad segura y convivencia vial adecuada entre las diferentes formas de transporte presentes en la ciudad.

“Lo que estamos viendo es que la micromovilidad empieza a integrarse de manera natural a los desplazamientos cotidianos de la ciudad. Muchas personas están utilizando los scooters para conectar trayectos cortos, complementar otros medios de transporte o resolver desplazamientos dentro del centro, lo que muestra cómo estas soluciones pueden aportar a una movilidad urbana más flexible y eficiente”, señaló Diego Castillo, City Manager de Whoosh en Rancagua.

Sobre Whoosh

Whoosh es una empresa tecnológica internacional que desarrolla e implanta de forma independiente soluciones de micromovilidad para compartir transporte, además de gestionar un servicio con el mismo nombre. Whoosh apuesta y promueve la micromovilidad mediante el uso de e-scooters, por lo que ha puesto en marcha una escuela de conducción en línea. Cada e-scooter está equipado con su propio módulo IoT (Internet de las Cosas) de Whoosh, que permite un control total del estado y las condiciones del vehículo. Los datos recibidos de los dispositivos permitirán crear informes analíticos sobre la micromovilidad, que pueden ser una información muy útil para las autoridades urbanas responsables de la planificación y el desarrollo de políticas medioambientales en la ciudad en la que opera.

Más información en https://whoosh.bike/es_la