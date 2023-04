Sebastián Aceval, referente del tatuaje en Chile, se prepara para su nueva gira internacional y el Goku Day

Conocido en la escena como Negative Tattoo, el profesional chileno se ha especializado en el animé, especialmente en la serie Dragon Ball.

Con siete años de trayectoria, Sebastián Aceval o Negative Tattoo, se ha convertido en uno de los tatuadores con mayor éxito y proyección tanto en Chile como en el mundo. Sus obras, que realmente parecen stickers, han cautivado a miles de seguidores del animé y de Dragon Ball, y le han permitido participar en importantes convenciones y seminarios internacionales dedicados al tatuaje, entre ellos la próxima celebración del Goku Day en Ciudad de México.

Sebastián Aceval, siempre soñó con ser tatuador, sin embargo no fue hasta cuando cursaba la carrera de Publicidad, cuando se decidió a seguir este interés que unió a su fanatismo por Dragon Ball. “Recuerdo que me rayaba los brazos imaginando que eran tatuajes, y en mi anuario de básica cuando me preguntaron qué quieres ser cuando grande puse: tatuador”, expresa.

De su trabajo, llaman la atención su fidelidad a las líneas gráficas del animé y los colores vibrantes que utiliza, cuyo resultado es una pieza que parece una escena real grabada en la piel.

Durante su trayectoria, Negative Tattoo ha recorrido Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Suiza, Rusia, República Checa, Polonia e Inglaterra, realizando tatuajes, participando como expositor o invitado especial, y oficiando como jurado. Destacan entre estos, los importantes encuentros: Comic Ink Chile, Tattoo Week en Brasil, Barcelona Tattoo Expo y Summer Ink en Valparaíso.

Sobre su internacionalización, señala que fue impulsado por “un tatuaje de Goku ultra instinto que se virilizó, incluso la página de Dragon Ball oficial lo subió a las RRSS y debido a esto, me escribieron desde España para ir a tatuar a Barcelona”.

En unos días, el chileno viajará a Tijuana y Ciudad de México, ocasión en la que participará en el Goku Day, evento en el que espera poder compartir con algunas de las voces de Dragon Ball. Asimismo, en el mes de junio, se trasladará a Barcelona para ser parte de la Animé Tattoo Expo 2023, y luego, en octubre volverá al Tattoo Week en Sao Paulo, donde dictará un seminario.

Entre sus proyectos futuros, se encuentra su esperado viaje a Japón, “es un destino que aún no puedo conocer, así que será un sueño hecho realidad”, confiesa. Del mismo modo, espera seguir creciendo profesionalmente en su estudio y escuela de tatuaje en Las Condes, llamado Multiverso, donde tiene agenda disponible a partir de septiembre.

Sigue a Negative Tattoo en sus redes sociales (@multiverso.studio @negativetatt00) y atentos, porque este 9 de mayo, en el Día de Goku, va a lanzar un espectacular concurso.