Dirección Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, ofició a compañía eléctrica, exigiéndole que presenten un Plan de Recuperación del servicio energético, sobre todo de aquellas casas que llevan más horas sin el suministro eléctrico.

La Dirección Regional O’Higgins, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, dio a conocer que ha instruido a la empresa eléctrica CGE, para que recupere, a la brevedad posible, a aquellos clientes que aún permanecen sin suministro, esto en medio del sistema frontal que afectó, este fin de semana, a la zona centro-sur del país.

La exigencia se realizó vía un oficio enviado por el Director Regional de SEC O’Higgins, Felipe Lerzundi, al Gerente General de CGE, Iván Quezada, y se explica ya que aún permanecen en la zona, 1.287 hogares sin energía, por más de 24 horas continuas.

Por lo mismo, se le pide a la compañía que remita a SEC O’Higgins un Plan de Recuperación, que ponga especial énfasis en estos 1.287 clientes que permanecen sin energía por más de un día. El Plan debe considerar el detalle de clientes afectados por comuna, junto con las medidas implementadas para la normalización del servicio, identificando cada punto de falla y su correspondiente Tiempo Estimado de Recuperación.

REPORTAR

OPORTUNAMENTE

El Director Regional de SEC O’Higgins, Felipe Lerzundi, sostuvo que “la empresa CGE deberá reportar, oportunamente, los grados de avance de este Plan de Recuperación, a contar de la jornada de este lunes 3, y también del martes 4 de agosto. Estos clientes tienen todo el derecho a recibir un suministro eléctrico continuo y seguro, y la compañía debe realizar todos los esfuerzos para cumplir con esta obligación normativa”.

En el mismo oficio del organismo fiscalizador, se indicaba que permanecían, hasta las 11.20 horas de este lunes 3, 8.544 viviendas sin energía, en toda la región, siendo las comunas más afectadas Chimbarongo, Coltauco, San Vicente, San Fernando, Rancagua y Machalí.

Finalmente, desde la SEC hicieron un llamado a seguir las cuentas oficiales de la SEC en Redes Sociales: Instagram (@sec_chile), LinkedIn (Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC), X (@SEC_cl) y Superintendencia SEC (Facebook), donde la ciudadanía podrá acceder a información útil y consejos de seguridad para el uso de los energéticos.