El parlamentario, afirmó que los prolongados cortes de electricidad en O’Higgins no solo vulneraron el derecho a un servicio básico, sino que también pusieron en riesgo la salud y seguridad de miles de familias.

Tras conocerse la sanción de más de 1.500 millones de pesos impuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a la empresa CGE por incumplimientos graves en la reposición del suministro eléctrico en la región de O’Higgins, el senador Juan Luis Castro expresó su firme respaldo a la medida, pero advirtió que no basta con las multas si no hay reparación concreta para los afectados.

“La sanción de más de 1.500 millones de pesos a CGE no puede quedar solo como un castigo económico. Es una señal clara de que las eléctricas deben asumir su responsabilidad ante la ciudadanía. No basta con multar: se deben establecer mecanismos de compensación directa a los usuarios afectados, porque los habitantes de O’Higgins no sólo sufrieron cortes prolongados, sino también riesgos reales para su salud y seguridad. Ya no caben excusas climáticas frente a la falta de mantenimiento y planificación”, afirmó el parlamentario.

La SEC aplicó esta multa tras constatar que los cortes de suministro ocurridos entre el 31 de julio y el 6 de agosto de 2024 no fueron sólo producto del fenómeno climático, sino que se agravaron por la deficiente mantención de la infraestructura eléctrica de CGE, en especial la falta de poda y despeje de vegetación.“Lo que ocurrió en agosto dejó a más de 21 mil hogares sin electricidad durante más de 48 horas según lo informado por la Superintendencia. Esto tiene consecuencias que van más allá de la incomodidad, afecta la salud, la seguridad y la vida cotidiana de miles de familias”.

El senador también valoró el rol fiscalizador de la SEC, pero insistió en que el foco debe estar en la ciudadanía. “Las sanciones deben traducirse en mejoras reales del servicio y en justicia para los afectados. Las eléctricas no pueden seguir actuando con impunidad”, concluyó.