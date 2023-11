La representante de O’Higgins emplazó a las actuales autoridades a “dejar de lado su pasividad y aplicar mano dura contra delincuentes” tras el grave caso registrado en la zona.

La diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, llamó al Ministerio Público a designar a un fiscal exclusivo para investigar el grave secuestro que se produjo durante la tarde de este miércoles en la comuna de Rancagua, donde un grupo de delincuentes -tres de los cuales ya fueron detenidos- raptó a un empresario local, de quien hasta ahora se desconoce su paradero.

Al respecto, y junto con calificar el hecho como de “extrema gravedad y preocupación”, la parlamentaria aseguró que es “indispensable” que la Fiscalía Nacional nombre a un persecutor con dedicación exclusiva, sobre todo considerando que los primeros antecedentes dan cuenta de que se trataría de una banda compuesta por extranjeros y que mantendría residencia en Santiago.

Pero además, la representante del Distrito 15 exigió al Gobierno, pero en específico a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a extender -a la brevedad posible- el Plan Calles sin Violencia a toda la región y no sólo en las principales comunas, advirtiendo incluso que “las actuales autoridades no pueden mantenerse impávidas frente a un hecho que nunca antes habíamos visto en nuestra zona”.

“Lo que ocurrió en Rancagua es de extrema gravedad y sólo viene a confirmar lo que hemos alertado desde hace más de un año, que estamos experimentando delitos que son bastante inusuales en nuestra región y que son la principal razón del temor que mantiene la ciudadanía. Por lo tanto, la única manera de frenar esta ola delictiva que estamos viviendo es que las actuales autoridades, de forma definitiva, empiecen a aplicar mano dura contra todos estos delincuentes”, señaló la diputada Natalia Romero, quien agregó que “la designación de un fiscal con dedicación exclusiva y la extensión del Plan Calles sin Violencia a toda la región son recién las primeras señales que debiese enviar el Gobierno, si es que realmente tienen la intención de superar esta grave crisis”.

En esa línea, la parlamentaria también emplazó al delegado presidencial regional de O’Higgins, Fabio López, a que pueda transmitir a las autoridades centrales “la enorme preocupación y el sentimiento de temor que hoy en día tienen nuestros vecinos”, cuestionando que “su función no es solamente representar al Gobierno en la región, sino que también ser capaz de interceder por los habitantes de O’Higgins y solucionar los problemas de seguridad que tenemos”.

“Hoy existe mucha conmoción no sólo en Rancagua, donde se produjo el secuestro, sino que en toda la región, porque es inevitable pensar que parte de esta banda de delincuentes se encuentre merodeando en nuestra zona. Pero esta sensación de temor no va a cambiar nunca si es que las autoridades de gobierno siguen actuando con absoluta pasividad, como lo han hecho hasta ahora. Estamos hablando de un delito prácticamente inusual en O’Higgins, y no permitiremos que se normalicen todas estas situaciones, como ya ocurrió en Santiago”, advirtió la diputada Romero.