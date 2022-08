En esta quinta versión de la iniciativa, se capacitó en materias 5G, Inteligencia Artificial y cloud computing, además de tomar cursos relacionados con metaverso y la era Z. Fueron 60 horas de formación y se reconoció a los alumnos con mejores calificaciones, así como a los más creativos de la semana.

Santa Cruz, 23 de agosto de 2022. Matías Martínez, de 25 años, estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, fue parte de los 50 jóvenes seleccionados de entre mil alumnos que participaron en el programa de formación de talentos de Huawei Seeds For The Future, siendo premiado en la ceremonia de cierre por terminar dentro de los diez mejores promedios de notas.

El universitario, proveniente de Santa Cruz, cuenta que decidió postular porque vio la iniciativa en el foro de su facultad “y vi los contenidos que se iban a tratar en la convocatoria y me pareció interesante, sobre todo el 5G, cloud computing e IA, que son temas relevantes en la tecnología últimamente. Entonces, quería complementar mis conocimientos tanto del curso como los que imparte la universidad, ya que me encuentro en el área de las TIC. Es importante para mí adquirir conocimientos y participar en un proyecto que pueda tener impacto positivo en la sociedad”.

“La experiencia me pareció interesante, ya que nunca había participado en un concurso y curso de este tipo de temáticas. Fue una muy buena instancia para conocer más personas, para interiorizarse más sobre la cultura china y sobre las nuevas tecnologías, sobre todo saber más sobre el 5G, donde Huawei es uno de los líderes a nivel mundial, y en Chile no ha sido un tema que se haya tocado masivamente muy en profundidad”, expresó Matías.

Amante del anime, vivió experiencias únicas gracias a este concurso y viajó desde la Sexta Región para participar en las actividades finales de la capacitación. “Lo que más rescato del programa son las redes y amistades que se pueden generar en el curso y también los conocimientos que fueron entregados a nosotros. Como estudiante de región, ir a Santiago, poder compartir con compañeros y quedarme en un hotel fue increíble, ya que nunca había estado en uno, por lo que todo fue nuevo”.

Hace poco se tituló de su carrera y comenzará a buscar oportunidades laborales. “Primero, quiero comenzar aportando todos mis conocimientos aprendidos tanto en la universidad como en el curso de Huawei en mi comuna con mis conocimientos y luego quizás ir a trabajar a Santiago”, concluyó.