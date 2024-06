El parlamentario por la región de O’Higggins, señaló que urge que el MOP y la DGA tengan control sobre represas y embalses de la región, donde hay intervenciones no validadas por la autoridad.

La noche de este martes, el sector de Millahue de San Vicente de Tagua Tagua se vio gravemente afectado por una situación alarmante. Senapred emitió dos alertas SAE debido al inminente colapso del tranque local, el cual puso en riesgo de inundación a 246 familias de la zona.

La emergencia se habría generado por la intervención ilegal de privados en el murallón que contiene el embalse, quienes, sin ninguna autorización de la autoridad competente, rebajaron la cota de agua. Esta acción, fue denunciada por la comunidad al Ministerio de Obras Públicas el viernes pasado , así lo declaró la seremi del MOP, María de los Ángeles Latorre la noche de ayer.

Frente a esta situación irregular, el senador por la región de O’Higgins, Juan Luis Castro, manifestó su profunda preocupación por lo sucedido: “La situación que se generó en San Vicente, específicamente en Millahue, debido a que un tranque fue intervenido a espaldas de la autoridad, es grave. Rebajar la cota de agua y comunicarlo apenas unos días antes de las lluvias ha generado un problema significativo, exponiendo claramente a más de 240 familias a un riesgo de inundación por una intervención ilegal no comunicada a ninguna autoridad”.

El senador Castro enfatizó la necesidad de una mayor vigilancia y control sobre las infraestructuras hídricas de la región. “No puede ser posible que, por ser privados, hagan lo que quieran y dejen al resto de la gente en una vulnerabilidad extrema. Le pido al Ministerio de Obras Públicas, a través de la Seremi del MOP y la Dirección General de Aguas, que esto se controle, no sólo ahí, sino en todos los diversos tranques, embalses o represas donde tenemos intervenciones no validadas, no legitimadas. No se puede percatar de esto la autoridad cuando estamos encima de una catástrofe que pudo haber sido peor, esto es perentorio que se haga a la brevedad”.