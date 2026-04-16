El parlamentario se reunirá este jueves con el seremi de Seguridad y, entre otros temas, solicitará medidas específicas que devuelvan tranquilidad a las comunidades educativas.

La crisis por amenazas de tiroteos en establecimientos educacionales de la región de O’Higgins sigue escalando y durante esta jornada volvió a impactar a distintas comunas, con alertas registradas en recintos de Rancagua, Rengo, San Fernando y Mostazal, además de nuevas amenazas que también alcanzaron a la Universidad de O’Higgins.

La situación generó incluso la suspensión preventiva de una feria libre en San Fernando, con el objetivo de mantener despejados los accesos ante una eventual emergencia.

El escenario se produce en medio de una seguidilla de episodios que, tras el grave hecho ocurrido en Calama, se han vuelto prácticamente diarios en distintas comunas del país y de la región. En O’Higgins, la preocupación ha venido en aumento luego de que hace dos semanas un menor de edad fue detenido con una pistola Glock al interior de un establecimiento educacional de Rancagua, hecho que encendió las alertas sobre la seguridad escolar.

Frente a este escenario, el senador Juan Luis Castro, integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara Alta, exigió un plan de acción concreto y confirmó que este jueves sostendrá una reunión con el Seremi de Seguridad. “En nuestra región de O’Higgins ha habido hechos muy graves en establecimientos educacionales, como por ejemplo la pesquisa de un menor con una pistola en un colegio, o amenazas por vía digital de que van a haber determinados ataques o asomos de ataque. Todo esto crea un clima de incertidumbre y temor”, señaló.

El parlamentario sostuvo que el desafío no solo pasa por reforzar controles, sino por recuperar la seguridad al interior de las aulas. “Todo lo que vaya en la dirección de evitar este tipo de hechos, de pesquisar cualquier arma, blanca o de fuego, al interior de un establecimiento, pero además de crear una nueva cultura que garantice que ir al colegio vuelva a ser realmente seguro, es fundamental. Hoy lo que predomina gravemente es un clima de incertidumbre y miedo del que no hemos logrado salir”, agregó.

Castro reiteró que la reunión con la autoridad regional buscará definir medidas específicas y una hoja de ruta clara para enfrentar esta crisis. “Por eso es que este jueves me reuniré con el seremi de Seguridad de la región, donde espero haya un lineamiento concreto y específico de cómo abordar definitivamente esta situación”, concluyó.