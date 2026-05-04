Tras el grave accidente que dejó a una persona con lesiones de consideración, el parlamentario valoró la rápida desvinculación del funcionario, pero advirtió que el daño “también es a la confianza pública”.

Un funcionario de Carabineros fue detenido y expulsado de la institución luego de protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad durante la madrugada del sábado en Rancagua, hecho que dejó a un ciudadano con lesiones graves.

La propia Prefectura de Carabineros Cachapoal confirmó que los antecedentes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público y que se instruyó un sumario administrativo, subrayando que se trata de una conducta individual que contradice los principios institucionales.

Frente a este escenario, el senador Juan Luis Castro calificó lo ocurrido como un hecho de la máxima gravedad, apuntando no solo a las consecuencias directas del caso, sino también a su impacto en la credibilidad de las instituciones.

“Lo ocurrido en la ciudad de Rancagua es muy grave, y, por lo tanto, cuando quien está llamado a hacer cumplir la ley, la vulnera, y de esta forma, el daño no es solo a una persona, sino también a la confianza de toda la ciudadanía. Aquí hay una víctima con lesiones graves y hay conducción en estado de ebriedad. Son hechos que deben ser investigados con el máximo rigor y sancionados con todo el peso de la ley”, afirmó.

El parlamentario reconoció que la reacción institucional fue oportuna, pero advirtió que no es suficiente frente a la magnitud del caso. “Valoro que se haya actuado con rapidez en la desvinculación, pero también obliga a reforzar los controles internos y la formación dentro de Carabineros. La tolerancia 0 no puede ser solo una consigna, tiene que reflejarse en acciones concretas”, sostuvo.

Castro insistió en que la seguridad pública no solo depende de la persecución del delito, sino también del estándar que exhiben quienes están encargados de resguardar el orden.“La seguridad pública también se constituye con instituciones que den el ejemplo, y cuando eso se rompe, hay que actuar con mucha severidad, firmeza y transparencia”, concluyó.