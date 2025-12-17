El parlamentario pidió en la Comisión de Seguridad del Senado una intervención urgente del Gobierno y una presentación detallada de los alcances del caso, advirtiendo que podría tratarse de la “punta del iceberg”.

El senador por la región de O’Higgins, Juan Luis Castro, manifestó su preocupación tras conocerse nuevos antecedentes del operativo nacional que permitió desbaratar una extensa red de corrupción al interior de Gendarmería, investigación que derivó en la detención de decenas de funcionarios penitenciarios y civiles, y que hoy mantiene en evidencia una grave crisis institucional en el sistema carcelario del país.

En ese contexto, el parlamentario se hizo presente este martes en la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, donde solicitó formalmente que el Gobierno realice una presentación acabada de los detalles, alcances y medidas de intervención que se adoptarán tras el operativo denominado “Apocalipsis”.

“Ha sido escandalosa la operación que desbarató finalmente una red de corrupción dentro de Gendarmería. Esto se llamó Apocalipsis, pero parece que el apocalipsis está llegando dentro de los penales en Chile, porque esto puede ser la punta del iceberg”, señaló el senador Castro.

El legislador advirtió que la magnitud de los hechos conocidos revela una institución gravemente afectada por el crimen organizado, lo que exige decisiones urgentes y de fondo. “He pedido hoy en la Comisión de Seguridad que haya una presentación completa de los detalles, los alcances y todo lo que va a ser la intervención del Gobierno para que este cuerpo de Gendarmería, que cuida en las cárceles y que parece estar hoy día perforado por el delito, termine”, enfatizó.

Asimismo, el senador Castro alertó sobre una crisis de confianza transversal que golpea a distintas instituciones del Estado. “La crisis de confianza es demasiado grande, la Corte Suprema, parte del poder político, jueces destituidos y ahora Gendarmería. ¿Qué más tenemos que esperar? Esto es demasiado grave”, afirmó.

El parlamentario recalcó que esta situación no admite dilaciones ni puede supeditarse a cambios de gobierno, subrayando que se requieren soluciones inmediatas. “Esto no requiere esperar un cambio de gobierno para que se solucione ahora. Eso es lo que esperamos sinceramente”, sostuvo.

Finalmente, el senador puso especial énfasis en la realidad regional, señalando que en O’Higgins se han registrado numerosos hechos graves vinculados al sistema penitenciario. “En nuestra región han sucedido demasiados hechos que agravan esta situación, donde Gendarmería claramente está viviendo una crisis cuya magnitud aún no conocemos, pero que es extremadamente crítica y grave, tratándose del delito organizado que ha entrado en sus filas”, concluyó.