El representante por la región de O’Higgins, destacó la necesidad de fortalecer la supervisión del sistema eléctrico y garantizar mecanismos de respuesta efectivos.

Rancagua, 6 marzo 2025.- El senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Energía y Minería, expresó su preocupación tras la sesión convocada con autoridades del sector para analizar las causas del masivo apagón que dejó sin servicio eléctrico a gran parte del país el pasado 25 de febrero.

“Después de una larga exposición del Coordinador Eléctrico, uno queda con la percepción de que falta una autocrítica. No puede ser que todo se deba a que las empresas habrían mentido o no habrían contado toda la verdad. O peor aún, que habiendo la empresa principal advertido dos horas antes, sin embargo, no hubiera habido una instrucción precisa para evitar ese apagón”, señaló el senador.

En este contexto, el legislador enfatizó que han pasado al menos seis años desde que se solicitó un plan de contingencia para afrontar episodios como el ocurrido recientemente, pero hasta la fecha dicho plan no existe. “Los sistemas de reposición, que tienen nombres propios, tampoco fueron probados durante el año. Además, hubo que pedir ayuda a Argentina y esta fue frustrada”, agregó.

El senador Castro también cuestionó la falta de responsabilidad en la gestión de esta crisis. “Cuando uno plantea por qué las máximas autoridades no dan un paso al costado, no es por mala fe, sino porque la ciudadanía exige explicaciones. Y esas explicaciones deben ser plausibles, verídicas y capaces de evitar que un problema como este se repita. Seguimos sin una explicación clara sobre su origen”.

Finalmente, el parlamentario reafirmó la necesidad de fortalecer la supervisión del sistema eléctrico y garantizar mecanismos de respuesta efectivos ante futuras emergencias. “Es sensato y así me parece que se debe actuar en estas condiciones”, concluyó.