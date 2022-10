Señaló que para las problemáticas planteadas, se requiere sentido de urgencia y soluciones del más alto nivel

Ante la denuncia realizada por la directiva de la Fenats del Hospital Regional y de la Sexta Región, sobre una serie de “irregularidades” en el principal centro de salud por la licitación realizada para la privatización de las funciones de aseo, específicamente para el área clínica, lo que estaría creando inestabilidad e incertidumbre en los auxiliares, el senador por la Región de O’Higgins, Juan Luis Castro, fijó su posición en favor de los trabajadores y sus gremios.

“La progresiva externalización de servicios del Hospital Regional de Rancagua no da para más, por eso me duele y me indigna que nuevamente se pase a llevar a los trabajadores y se dejen en una condición de vulnerabilidad e incertidumbre porque no merecen ese trato, yo apoyo las reivindicaciones que la Fenats, los trabajadores y sus gremios han planteado”, precisó el también doctor.

Esta situación ha desencadenado incluso que Roberto Vasconcelo Ortega, presidente de Fenats Hospital Regional Rancagua y de la Federación de la Salud FENATS Sexta Región y su directorio, estén solicitando la salida del director del hospital, Carlos Bisbal. Ante esta petición realizada por los trabajadores, el parlamentario fue enfático en señalar: “Apoyo la necesidad de que haya un cambio en la dirección del Hospital Regional de Rancagua porque obviamente no hay una gobernabilidad ni que haga producir más al hospital -sobre todo bajar las listas de espera- ni tampoco en un clima laboral que sea razonable para hacer mejor las cosas y por lo tanto, tiene que haber un cambio en la dirección del hospital más grande, numeroso y de más especializaciones que hay en la región de O’Higgins”.

Insistió en que “esto requiere sentido de urgencia y soluciones al más alto nivel que sin duda vamos a apoyar para que se produzcan”.