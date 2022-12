El parlamentario, se comprometió a solicitar una audiencia con la Dirección Nacional de Migraciones, debido a que uno de los problemas planteados por autoridades locales, es la migración irregular.

Producto de las manifestaciones que se generaron la noche del pasado jueves en la Ruta 90 a la altura de Nancagua, a raíz del asesinato del ex concejal Luis Lizana Guerrero, el senador por la región de O’Higgins, Juan Luis Castro, solicitó al Delegado Presidencial Regional, Fabio López, la articulación de una mesa de trabajo junto al alcalde de Nancagua, Mario Bustamante y los concejales, para abordar la situación de inseguridad que enfrenta la comuna.

“La situación es muy dramática, porque estamos en un momento de dolor e indignación, yo comprendo y entiendo que una parte de la ciudadanía haya protestado ante la impotencia de ver el cuerpo de un ex concejal cruelmente asesinado en su vivienda por razones que todavía ignoramos”, destacó el senador Juan Luis Castro tras el encuentro.

El parlamentario, pidió a las autoridades sentadas en la mesa, en la que además se encontraban el jefe de la Sexta Zona, Max Jiménez, el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Rodolfo Núñez y la delegada provincial, Marta Pizarro, además de familiares de la ex autoridad, que se debe dar una señal concreta a los nancagüinos tras el terrible hecho.

“Eso va a ocurrir el lunes, o sea van a haber actividades y acciones que permitan disuadir a aquellos que hoy día a través del delito, están buscando su instalación en el país. Por otro lado, vamos a la Dirección Nacional de Migraciones junto al alcalde y los concejales, para poder esclarecer la migración irregular y lo que está ocurriendo”, reiteró.

Insistió que “lo que cabe hoy día es que la coordinación de los persecutores, de la policía y del gobierno a través del Ministerio de Interior, debe claramente combatir el delito común, el narcotráfico, la migración irregular y todas las acciones del crimen organizado. Los que hoy día somos autoridad, estamos dando los pasos”.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, Fabio López, manifestó que se establecieron una serie de acciones. “También esclarecimos cuáles son las que nosotros hemos venido realizando, no solamente por este hecho, sino que respecto al trabajo que se viene realizando en conjunto con el general de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Nos vamos a hacer parte en la investigación a través de una querella contra quienes resulten responsables por este hecho”.

Por su parte, el alcalde Mario Bustamante, reconoció la intención del senador para generar la mesa de trabajo que se efectuó. “Estamos muy agradecidos por la siempre buena disposición que tiene el senador Juan Luis Castro con nosotros. Él pudo coordinar y articular esta reunión que ha sido sumamente fructífera. Lo que pasó anoche es algo total y absolutamente espontáneo y lógico. Este homicidio ha sido de connotación nacional (…) Vamos a hacernos presente también en la querella para apoyar a la familia, para que no se sientan solos”.

Consideró importante que la gente sepa que las autoridades están preocupadas y ocupadas de solucionar los problemas. En ese sentido, destacó el compromiso asumido por el senador. “Él va a concertar una reunión con migración a nivel central, de manera que también se ordene lo que está pasando, nuestra comuna ha recibido mucho extranjero, mucho migrante, gente para trabajar, pero tenemos que saber en qué condiciones de legalidad están”.