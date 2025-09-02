La senadora llegó a la comuna para apoyar la candidatura a parlamentario del destacado periodista y ex consejero regional por O’Higgins.

Rancagua, 01 septiembre 2025.- La senadora y presidenta nacional del partido demócratas, Ximena Rincón, llegó hasta Rancagua para brindar un fuerte espaldarazo a la candidatura a diputado por el distrito 15 del destacado periodista y ex consejero regional, Lenin Arroyo, señalando que “él es una persona que se la ha jugado por la comunidad, con mucho terreno, siempre con las personas, y sabemos que realiza gestión por los vecinos y defiende sus derechos”.

LEGISLAR Y FISCALIZAR

La parlamentaria señaló además que la trayectoria del ex consejero regional Lenin Arroyo destaca por su fuerte rol fiscalizador. “Lenin es un servidor público, dedicado a la gente. Pero también, es un activo fiscalizador de las cosas que se hacen mal, que defiende la probidad funcionaria y el buen uso de los recursos públicos”.

Indicó también la senadora Ximena Rincón que “será un gran diputado por Rancagua y el distrito 15 y tenemos toda nuestra confianza depositada en su trabajo territorial, en todo lo que ha hecho estos años en las diversas comunas. Lenin Arroyo cumplirá un rol fundamental en el congreso para legislar en beneficio de su distrito y fiscalizar a los diversos estamentos y organismos públicos”.

Ambos personeros, se reunieron además con el ex rostro de televisión Patricio Laguna, quien acompaña en la lista al independiente Lenin Arroyo.

Finalmente, la presidenta nacional del partido demócratas, Ximena Rincón, formuló un llamado a la comunidad a “elegir a sus representantes locales, a los que están día a día junto a los vecinos preocupados de sus problemáticas. En eso Lenin Arroyo destaca por estar todos los días con la comunidad”.