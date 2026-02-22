El nuevo edificio, que cuenta con 850 m2 y una optimización de los puestos de trabajo para continuar desarrollando las labores asociadas al ciclo de la gestión del riesgo de desastres.

Rancagua, 22 febrero 2026.- En una ceremonia que contó con la presencia del Ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el Delegado Presidencial Regional, Favio López, la Directora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián; su par regional en la región de O’Higgins, Marcelo Montesinos; e integrantes del SINAPRED Regional, este viernes fue inaugurada la nueva sede de SENAPRED en la Región de O’Higgins.

La instalación, ubicada en la calle Cuevas 150, cuenta con 850 metros cuadrados distribuidos en tres pisos que contemplan salas de reuniones y amplios espacios destinados para el funcionamiento del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres y para las labores de monitoreo de la Unidad de Alerta Temprana.

La Directora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, señaló que este cambio de sede esta alineado con los objetivos estratégicos del Servicio de continuar fortaleciendo las direcciones regionales.

“Podemos afirmar que SENAPRED O’Higgins cuenta con una infraestructura que responde a sus funciones y requerimientos, para materializar su gestión tanto en las fase de mitigación, preparación y respuesta ante emergencias y en la coordinación de los organismos que integran el Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres”, sostuvo la Directora Nacional.

El Director Regional de SENAPRED, Marcelo Montesinos, enfatizó en que las nuevas instalaciones “permiten desarrollar las actividades de manera óptima, con condiciones tecnológicas que permiten por ejemplo a nuestra Unidad de Alerta Temprana (UAT) continuar realizando un monitoreo permanente de nuestra región”.

En esta línea, la autoridad regional agregó que esta mejora nos desafía a “seguir avanzando en materia de preparación comunitaria, trabajo con otros integrantes del SINAPRED y Reducción del Riesgo de Desastres, para hacer de O’Higgins una región más preparada y resiliente”.