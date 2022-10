Por medio de las Oficinas de Intermediación Laboral, se realizarán los eventos públicos en las plazas de armas y municipios de distintas comunas de la región, llevando los cupos y puestos de trabajo de empresas locales y nacionales a la ciudadanía.

Desde la última semana de septiembre y hasta fines de octubre se desarrollarán una serie de Ferias Laborales impulsadas por Sence por medio de su Unidad de Empleo y el estrecho vínculo existente entre las 32 Oficinas de Intermediación Laboral (OMIL) existentes en la Región de O’Higgins.

Esta importante herramienta de retroalimentación, levantamiento de información y colocación de puestos laborales, pretende entregar un punto de encuentro entre, la creciente demanda de puestos laborales de las empresas de la región, y los ciudadanos, quienes de manera gratuita podrán acercarse a estos eventos para conocer cupos y la oferta existente y también poder postular a ellas de manera presencial.

Sobre la importancia de las Ferias Laborales, la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de O’Higgins, Doris Rodríguez Zavalla, explicó que “es importante y fundamental la alianza público-privada que se puede establecer con las empresas, es por esto que, agradezco profundamente el compromiso de quienes ya han participado de las instancias desarrolladas en las comunas de Graneros y San Fernando, donde más de 7 mil puestos laborales se han puesto a disposición de la ciudadanía. Estamos felices y contentos de ver cómo el compromiso con la reactivación y la recuperación de los empleos se hace posible por medio del diálogo y el trabajo intersectorial; tal como nos ha mandatado el Presidente Gabriel Boric”.

FERIAS LABORALES DE GRANEROS Y SAN FERNANDO

Con éxito se han desarrollado las dos primeras instancias de las Ferias Laborales comunales de Sence, reuniendo en ambas instancias a más de 2 mil postulantes y más de 40 empresas de distintos rubros, donde la mayor presencia la marca el Agro, seguida de cerca por industrias de servicios alimentarios, logística y otras.

Para el mes de octubre, se consideran también la realización de 3 Ferias Laborales de Red Territorial, este evento reúne los esfuerzos de todas las OMIL que conforman una red, siendo el turno de las redes “Cachapoal II” que incluyen a las comunas de Coinco, Doñihue, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rengo y Requínoa; también la red “Colchagua II” que suma a las comunas de Lolol, Nancagua, Palmilla, Peralillo, Pumanque y Santa Cruz; y finalmente la Red “Colchagua I” que incluye las comunas de Chépica, Chimbarongo, Placilla y San Fernando.

Tomando en consideración la masiva concurrencia de postulantes, es que la Dirección Regional de Sence ha reforzado la difusión de las próximas Ferias Laborales a desarrollarse durante el mes de octubre por sus perfiles de redes sociales (“Sence O’Higgins” en Facebook y @SenceOhiggins en Twitter), detalle que se comparte a continuación:

Calendario de Ferias Laborales comunales OMIL:

COMUNA FECHA LUGAR DE REALIZACIÓN

Coinco Martes 04 de octubre; 09:30 AM. Plaza de Armas de Coinco.

Malloa Miércoles 05 de octubre; 10 AM. Centro Cívico Malloa.

Codegua Jueves 06 de octubre; 10 AM. Barrio Cívico Codegua.

Quinta de Tilcoco (Feria Cachapoal II) Viernes 07 de octubre; 09:30 AM. Plaza de Armas Quinta de Tilcoco.

Chépica Miércoles 12 de octubre; 10 AM. Plaza de Armas Chépica.

Pichidegua Miércoles 12 de octubre; 10 AM. Plaza de Armas Pichidegua.

Machalí Jueves 13 de octubre; 10 AM. Plaza de Armas Machalí.

Chimbarongo Viernes 14 de octubre; 10 AM. Plaza de Armas Chimbarongo.

Requínoa Lunes 17 de octubre; 09 AM. I. Municipalidad de Requínoa.

Rengo Martes 18 de octubre; 11 AM. Por confirmar

San Vicente de T. Tagua Miércoles 19 de octubre; 09 AM. Plaza de Armas San Vicente.

Mostazal Jueves 20 de octubre; 14 AM. Plaza de Armas Mostazal.

Nancagua (Feria Colchagua II) Jueves 20 de octubre; 09 AM. Patio E. Consistorial Nancagua.

Peumo Miércoles 26 de octubre; 10 AM. Ex Mercado Municipal Peumo

Doñihue Jueves 27 de octubre; 09 AM. Plaza de Armas Doñihue.

Chimbarongo (Feria Colchagua I) Viernes 28 de octubre; 09:30 AM. Plaza de Armas Chimbarongo.