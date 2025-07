Con un subsidio de $3,5 millones por beneficiaria, el programa busca fortalecer la formalización de negocios liderados por mujeres en todo el país. Las postulaciones abrieron el jueves 26 de junio y se extenderán hasta el 9 de julio.

Rancagua, 30 junio 2025.- En una actividad realizada en la chocolatería Liberté Chocolat de Ñuñoa, la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen Muga, y la gerenta general de Sercotec, María José Becerra Moro, anunciaron el inicio de la convocatoria 2025 del programa Capital Abeja Emprende.

Esta iniciativa refleja el trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y Sercotec, consolidándose como uno de los instrumentos más emblemáticos para el fomento del emprendimiento femenino en Chile. El programa destinará $4.201.272.000 para beneficiar a 890 emprendedoras a lo largo del país, otorgando un subsidio de $3,5 millones a cada una para co-financiar sus planes de trabajo empresarial.

El programa Capital Abeja Emprende, ejecutado por Sercotec con financiamiento del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), busca abordar las brechas de género que persisten en el ecosistema emprendedor nacional. Las cifras revelan que las mujeres microemprendedoras operan mayoritariamente en la informalidad y que el 58,4% inicia sus negocios por necesidad, mientras que los hombres aprovechan principalmente oportunidades de mercado.

Al respecto, la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen Muga, indicó que “la informalidad es un problema en nuestra economía y para poder enfrentarlo, tenemos que reconocer cuáles son las características que ésta tiene. Los datos de la última encuesta de microemprendimiento nos dicen que más del 60% de las mujeres microemprendedoras están en la informalidad y, por lo tanto, las políticas de fomento a la formalidad deben poner especial foco en las brechas que mujeres tienen para desarrollarse plenamente en la economía”.

Para la gerenta general de Sercotec, María José Becerra Moro, este programa representa mucho más que un subsidio: “Capital Abeja Emprende es la materialización de nuestro compromiso con la autonomía económica de las mujeres. Con una inversión de más de $4.200 millones, no solo estamos entregando recursos, sino que estamos abriendo caminos hacia la independencia económica de 890 emprendedoras que tienen el potencial

de transformar sus vidas y consolidar su crecimiento empresarial. Este programa emblemático ha demostrado que cuando apostamos por las mujeres, apostamos por el desarrollo integral del país. La formalización que promovemos no es solo un trámite administrativo, es la puerta de entrada a un ecosistema de oportunidades que incluye acceso a financiamiento, participación en compras públicas y la construcción de redes comerciales sólidas”.

En tanto, la directora nacional de SernamEG, Priscilla Carrasco Pizarro, destacó que “desde este servicio promovemos la autonomía económica de las mujeres. Para ello, disponemos de una variada oferta programática que entrega herramientas para que las mujeres accedan y permanezcan en el mercado laboral en igualdad de condiciones. Además, generamos instancias de apoyo dirigidas especialmente a mujeres emprendedoras y jefas de hogar. En ese sentido, el trabajo conjunto con Sercotec es clave para avanzar hacia un camino que permita a más mujeres profesionalizarse y desarrollar negocios sostenibles”.

Historia de éxito: el testimonio de Liberté Chocolat

La elección de Liberté Chocolat como lugar para el anuncio no es casual. Esta chocolatería artesanal de Ñuñoa ejemplifica el impacto transformador de este fondo. Con Capital Abeja Emprende, su fundadora Rayen Campusano formalizó su empresa y continuó creciendo asesorada por el Centro de Desarrollo de Negocios Sercotec Santiago. Hoy, Liberté Chocolat es una empresa consolidada que cuenta con tienda física, ofrece cursos de chocolatería, catas y productos corporativos, innovando constantemente con tendencias como la tableta viral Dubai y productos veganos.

“Capital Abeja es una hermosa manera de poder empezar, ya que emprender no es fácil, necesitamos tripas, necesitamos corazón para poder hacerlo. Es muy difícil el camino y de repente no sabemos cómo hacerlo. Este fondo nos permite tener ayuda no solo económica, sino también de capacitación y herramientas que nos permiten profesionalizarnos. Emprender es un camino que se hace de repente en la oscuridad, y este tipo de fondos nos ayudan a dar una luz al camino”, expresó la empresaria Rayen Campusano.

En la actividad también participaron Cristian Rodríguez, seremi de Economía de la Región Metropolitana; Claudia Lillo, jefa del área Programática Mujer y Trabajo de SernamEG; y Gloria Moya Coloma, directora regional de Corfo Metropolitano.

Cómo postular

Capital Abeja Emprende está dirigido a mujeres que quieren iniciar su negocio. Pueden postular emprendedoras mayores de 18 años, de sexo registral femenino, sin inicio de actividades en primera categoría ante el SII, que presenten un proyecto de negocio que cumpla con el foco definido por Sercotec en su región.

Del subsidio de $3,5 millones, entre $200 mil y $500 mil pueden destinarse a acciones de gestión empresarial como capacitación y marketing, mientras que hasta $3,3 millones

pueden invertirse en activos e infraestructura. Las beneficiarias deben realizar un aporte equivalente al 3% del subsidio y cubrir los impuestos asociados al proyecto.

Las postulaciones para la convocatoria 2025 se habilitaron este jueves 26 de junio y se extenderán hasta el 9 de julio a las 15:00 horas. Las interesadas deben registrarse en www.sercotec.cl