El escritor José del Real viajará a España para representar a Chile en el Festival Celsius 232.

Un importante encuentro sostuvo la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Tamara Jofré, con el destacado escritor rancagüino, José del Real, quien representará a Chile en el connotado Festival de terror, fantasía y ciencia ficción “Celsius 232” en Asturias, España.

La seremi de las Culturas, Tamara Jofré Salinas, destacó al creador literario, indicando que “el trabajo realizado por José del Real, es un importante aporte a la creación local y el fomento lector. Pudimos conocer toda su obra y cómo ha llevado el nombre de la región y de nuestro país a distintas ferias y exposiciones en todo el mundo, estamos muy contentos de poder conocerlo y entregarle todo nuestro apoyo”.

Respecto a esta importante instancia, José del Real, comentó que “yo me dedico a escribir ficción, fantasía, terror, y todos estos relatos están arraigados a nuestra cultura, a nuestra región. Tengo una novela publicada en España y toda Latinoamérica que habla de la zona de Agua Buena, de San Fernando, también escribí una novela de terror que ocurre acá en Rancagua. Estoy feliz de exponer todos mis trabajos en el Festival Celsius 232, la feria más importante del mundo de ciencia ficción y terror, así que un gusto de representar a mi región”.

José del Real (Rancagua, 1988) es un escritor chileno que inició su carrera literaria en 2021 con su primera novela El último dragón, una propuesta de fantasía épica con raíces latinoamericanas que se alzó en los International Latino Book Awards (ILBA) en 2022, recibiendo los premios a mejor novela de fantasía y mejor novela de aventuras.

Tras publicar la precuela de fantasía oscura El caballero sin reino, reorientó su pluma hacia el terror y la literatura de atmósfera, género en el que ha cosechado títulos como Rancagua Zombi y Apocalipsis Island Chile, dos novelas de terror que mezclan el género de ficción con los paisajes y tradiciones de la Región de O’Higgins.

Festival Celsius 232

El Festival Celsius 232 celebra este año su 15º aniversario, y se realizará entre el 14 y el 18 de julio en la ciudad de Avilés, en Asturias, España. El certamen contará con un despliegue masivo de más de 150 autores de primer nivel, y con invitados estelares como el actor Christopher Lambert, y los escritores Joe Hill, Chris Claremont y Joe Abercrombie.