“Las personas que cumplen con los requisitos deberán postular con su Clave Única, en la página web www.subsidioelectrico.cl. Hay que destacar que para quienes fueron beneficiados en los procesos anteriores y siguen cumpliendo los requisitos exigidos, la postulación será automática”, señaló la autoridad.

La seremi de Energía, Alejandra Avendaño informó que este martes 26 de mayo comienza la postulación de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, que contempla descuentos que se aplicarán directamente en las boletas de la luz, a partir del mes de septiembre.

“Las alzas registradas últimamente, en ciertos productos y suministros, nos obliga como gobierno del Presidente José Antonio Kast a tomar acciones. Estamos preocupados por el bienestar de nuestras familias. Por lo mismo, a través del Ministerio de Energía, contamos con este subsidio eléctrico que impacta directamente en la economía del hogar”, señaló la seremi.

“Así que hacemos el llamado a quienes cumplen con los requisitos para que realicen su postulación para que no se queden fuera de este beneficio. Nuestra delegada Presidencial Regional, Susana Pinto, nos ha instruido desplegarnos por el territorio para difundir y apoyar este proceso. En eso estamos”, agregó Alejandra Avendaño.

En la misma sintonía, la delegada Presidencial Regional, Susana Pinto enfatizó que “como Gobierno estamos conscientes del impacto que tienen los gastos básicos en la economía familiar. Por eso hacemos un llamado a quienes cumplan los requisitos a postular al Subsidio Eléctrico, un apoyo concreto que permitirá aliviar el costo de las cuentas de la luz. En O’Higgins estaremos desplegados junto a nuestros equipos para informar y acompañar este proceso, porque queremos que este beneficio llegue a quienes más lo necesitan.”

Podrán solicitar el Subsidio Eléctrico las personas mayores de 18 años que sean parte del Registro Social de Hogares y que cumplan con las siguientes condiciones:

Pertenecer al tramo del 40% más vulnerable según Registro Social de Hogares, vigente a la segunda quincena de mayo de 2026.

Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes vigente a marzo de 2026 y contar con Registro Social de Hogares, independiente del tramo de Calificación Socioeconómica.

Además, deben ser clientes residenciales, tanto arrendatarios como propietarios, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.

“Las personas que cumplen con los requisitos deberán postular con su Clave Única, en la página web www.subsidioelectrico.cl. Hay que destacar que para quienes fueron beneficiados en los procesos anteriores y siguen cumpliendo los requisitos exigidos, la postulación será automática”, culminó la titular de Energía en la Región de O’Higgins.

Cabe destacar que las postulaciones se mantendrán abiertas desde el 26 de mayo hasta el 5 de junio. Más antecedentes en el sitio web www.subsidioelectrico.cl, en la línea telefónica 6000231360. También en las direcciones regionales de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC y Seremías de Energía en todo el país. En las distintas plataformas de ChileAtiende y sucursales de empresas y cooperativas eléctricas.