La Seremi de Salud de la Región de O’Higgins, Dra. Carolina Torres Pinto, realizó un llamado a la comunidad para evitar el consumo de hongos silvestres, luego de que una madre y sus dos hijos menores de edad, de la comuna de San Fernando, asistieran al servicio de urgencia con síntomas digestivos compatibles con intoxicación por hongos.

“Hemos tenido algunos casos relacionados a intoxicación por consumo de hongos silvestres en nuestra región que fueron recolectados por una familia. Queremos recordar el riesgo sanitario que implica el consumir hongos silvestres dado que es muy difícil identificar cuáles son tóxicos para la salud de las personas, incluso para aquellos que tienen experticia puede ser complejo de identificar, por lo tanto, el llamado de parte de la Autoridad Sanitaria es a no recolectar ni consumir hongos que los que no sabemos su origen”, señaló la Autoridad Sanitaria.

En ese sentido, la titular de la cartera de Salud Regional recalcó la importancia de adquirir productos alimenticios solo en lugares autorizados “siempre estamos invitando a la ciudadanía a que adquiera los alimentos en lugares en donde tienen certificación y por tanto de tranquilidad a la hora de consumirlos. Los hongos no eliminan las sustancias tóxicas a través de cocinarlos o cocerlos. No debemos consumir hongos que no sabemos cuál es su origen y que son seguros para la salud de las personas”.

Torres Pinto también enfatizó el riesgo de este tipo de prácticas “queremos evitar tener que lamentar afectaciones a la salud producto de este consumo. En este caso, la recolección se realizó cerca de la comuna de San Fernando, pero esto puede ocurrir en cualquier lugar del territorio; dado que hemos tenido anteriormente en otros lugares de Chile afectación incluso fallecimiento producto de consumo de hongos silvestres. Es importante que tomen las precauciones. Si tuvieran alguna afectación a la salud pueden consultar al teléfono Salud Responde 600 360 7777 o acercarse a algún establecimiento de salud, para así poder descartar o confirmar si es que hay alguna enfermedad vinculada a este consumo”.