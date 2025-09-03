Rancagua, 02 septiembre 2025.- Con el objetivo de resguardar la salud de la población en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, la Seremi de Salud de O’Higgins, junto a sus equipos de Acción Sanitaria, han intensificado las fiscalizaciones en distintos puntos de la región.

La Oficina de Acción Sanitaria de San Vicente, en conjunto con el equipo municipal de Las Cabras, procedió a visitar diversos establecimientos dedicados al expendio de alimentos, donde se decomisaron 800 kilos de carne y 17 kilos de arrollado, además de la prohibición de funcionamiento de un local debido a condiciones sanitarias y de seguridad deficientes.

Los productos incautados presentaban fecha de vencimiento excedida y alteraciones organolépticas, lo que representaba un riesgo para la salud de los consumidores.

Al respecto, la Seremi de Salud de O’Higgins, Dra. Carolina Torres Pinto, señaló que “nosotros estamos trabajando en el plan de fiscalización previo a las Fiestas Patrias; la oficina de San Vicente ha identificado un establecimiento que quedó con prohibición de funcionamiento. Hemos decomisado 800 kilos de carne y 17 kilos de arrollado que no estaban en condiciones para ser expendidos de manera segura hacia la ciudadanía. Recordamos a todas las personas de nuestra región que la Autoridad Sanitaria ya está trabajando para ofrecer seguridad alimentaria”.

Asimismo, la titular de la cartera de Salud regional hizo un llamado a los consumidores “debemos cumplir con nuestro rol que es verificar que los alimentos estén con las condiciones organolépticas normales, es decir, olor, textura y color adecuado, para evitar enfermedades transmitidas por alimentos que son bastante frecuentes en este período”.

La Autoridad Sanitaria recordó a la ciudadanía que deben realizar compras responsables, verificando siempre el estado de los alimentos y exigiendo acreditación de su procedencia, con el fin de prevenir riesgos sanitarios y garantizar celebraciones seguras para todos.