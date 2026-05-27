Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de entornos y estilos de vida saludables en la región de O’Higgins, la Unidad de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana de la Seremi de Salud realizó una serie de ceremonias de entrega de recursos correspondientes al programa “Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables”.

Las actividades se desarrollaron en las comunas de Marchigüe, Rancagua y Santa Cruz, respectivamente, contando con la participación de la Seremi de Salud, alcaldes, jefes de Departamentos de Salud Municipal, directores de Atención Primaria de Salud y encargados comunales de promoción de salud.

Durante las ceremonias se oficializó la distribución regional de $242.691.410, recursos destinados a impulsar iniciativas comunales orientadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades mediante la promoción de hábitos saludables y la generación de entornos protectores para la salud.

Al respecto, la Seremi de Salud de O’Higgins, Dra. Daniela Zavando, destacó la relevancia de esta inversión señalando que “estamos muy contentos de haber concretado la entrega de recursos para las tres provincias de nuestra región: Cardenal Caro, Cachapoal y Colchagua. Estos fondos de promoción de la salud constituyen un capital semilla que permitirá impulsar iniciativas transformadoras y catalizadoras de políticas públicas en los territorios. Hemos contado con el compromiso de alcaldes, equipos de salud y diversos actores, fortaleciendo una mirada de trabajo intersectorial. Creemos que es posible construir comunidades más saludables cuando se generan estas alianzas, por lo que invitamos a todos a conocer y sorprenderse con las iniciativas que surgirán gracias a este impulso que estamos entregando a la promoción de la salud”.

El programa busca abordar el déficit de acceso a espacios saludables, promoviendo acciones relacionadas con alimentación saludable, actividad física regular, participación comunitaria y fortalecimiento de redes locales. Asimismo, los fondos permitirán desarrollar intervenciones con pertinencia territorial, incluyendo el mejoramiento de espacios públicos, campañas de promoción de salud y la implementación de políticas locales orientadas al bienestar integral de la población.

Desde la Seremi de Salud destacaron que estos recursos permitirán avanzar en los lineamientos establecidos para los Planes Comunales de Promoción de la Salud 2025-2028, fortaleciendo el rol estratégico de los municipios en materia de salud pública con enfoque territorial.

Como parte de la estrategia regional 2026, y considerando el aumento de enfermedades cardiovasculares, cáncer y las tasas de suicidio evidenciadas en el perfil epidemiológico regional, se buscará fortalecer factores protectores como la alimentación saludable, la actividad física y el cuidado de la salud mental, incentivando además la participación activa de las comunidades.

Distribución provincial de recursos

En la provincia de Cardenal Caro se distribuyeron $32.893.056. En tanto, la provincia de Cachapoal recibió un total de $142.082.745. Por su parte, en la provincia de Colchagua se asignaron $67.715.609.

Con esta inversión, la autoridad sanitaria regional busca continuar fortaleciendo el trabajo colaborativo con los municipios y las comunidades, avanzando hacia una región más saludable, participativa y con mejores oportunidades para el bienestar de sus habitantes.