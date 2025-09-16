Rancagua, 16 septiembre 2025.- En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, la Seremi de Salud de la Región de O’Higgins, Dra. Carolina Torres Pinto, encabezó una fiscalización en una fábrica de empanadas, con el objetivo de resguardar la seguridad sanitaria en la producción de uno de los alimentos más consumidos en estas fechas.

La Autoridad Sanitaria destacó la importancia de verificar el origen de los insumos utilizados en la elaboración de empanadas y recordó que los establecimientos deben contar con su respectiva autorización sanitaria “es fundamental que las personas exijan esta documentación al momento de comprar, para tener la certeza de que están consumiendo un producto seguro”,

Asimismo, la Seremi entregó recomendaciones para el adecuado consumo de empanadas “no deben mantenerse a temperatura ambiente, ya que en esas condiciones las bacterias pueden multiplicarse. Lo recomendable es consumirlas recién preparadas y calientes, o bien guardarlas en el refrigerador y recalentarlas antes de ingerirlas, para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos”, explicó.

Finalmente, la autoridad enfatizó que los equipos de fiscalización de la Seremi de Salud se encuentran desplegados en toda la región, y continuarán trabajando durante las festividades. “Esperamos que la ciudadanía también haga lo propio para que estas Fiestas Patrias sean lo que todos esperamos: una celebración tranquila, segura y en comunidad”, concluyó.