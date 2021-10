Desde la noche del 01 de octubre se da termino la restricción de movilidad que fue impulsada con el fin de controlar la pandemia. Autoridad Sanitaria invita a la comunidad, especialmente a los jóvenes, a respetar aforos, utilizar mascarillas y privilegiar espacios abiertos.

El lunes pasado el Presidente Sebastián Piñera anunció en cadena nacional que no se renovaría el Estado de Excepción Constitucional, el cual permitía establecer toques de queda como medida para el control de la pandemia. Es así que a partir del viernes 1 de octubre a las 00.00 horas, se acabará la restricción de movilidad horaria en Chile.

A raíz de este hecho, el Seremi de Salud Pablo Ortiz hizo un llamado a la comunidad, especialmente a los jóvenes, a respetar aforos, usar mascarilla y privilegiar espacios abiertos. “Es esencial que las personas no olviden que la pandemia no ha acabado. Por lo tanto, la libertad que tendrá la población desde el viernes no se debe confundir con relajo. El COVID-19 no ha desaparecido, y aún nuestra salud corre peligro. Usen mascarilla, lávense las manos, respeten los aforos y prefieran terrazas y jardines en caso de asistir a reuniones sociales”, afirmó el jefe regional de la cartera de salud.

El Gobierno también anunció modificaciones al Plan Paso a Paso, y una de las más importantes fue el cambio en aforos, especialmente en reuniones sociales, actividad que preocupa a las autoridades debido a la posibilidad de que se generen nuevos brotes.

“Durante el mes de septiembre en O´Higgins tuvimos 586 casos y de ese total 243 corresponden a contagios que se originaron en brotes familiares o sociales. Es por eso, que reunirse con amigos, la familia, o personas cercanas, debe ser una actividad que se tiene que llevar a cabo con mucha responsabilidad y conciencia. La idea es que nos cuidemos entre todos. Disfrutemos de la libertad que se nos está entregando, sin exponer nuestras vidas”, puntualizó Ortiz.