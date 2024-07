En el contexto del monitoreo de la medida de prohibición de funcionamiento a una cantera en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, la Oficina sectorial de la zona detectó el incumplimiento a lo formalizado, por lo que se decretó la clausura del recinto.

Cabe recordar que dicha empresa que realiza labores de explotación de minas y canteras, la semana pasada presentaron diversas anomalías, que se basaban principalmente en que no contaba con lo básico como duchas, comedor, vestidores, como también no tenían protocolos de exposición a ruido y sílice, además de no contar con capacitaciones de seguridad.

La jefa de la cartera de salud regional, Dr. Carolina Torres, se refirió a la materia, comentando que “esta cantera ya estaba con prohibición de funcionamiento y al acercarse el equipo a constatar que esta prohibición fuera respetada, se evidenció que esto no fue así, razón por la que tuvimos que clausurar, dado que habían trabajadores desarrollando faenas. Esto es para garantizar que los trabajadores tengan los mínimos aceptables”.