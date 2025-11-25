Con la finalidad de garantizar la salud y el bienestar de las personas, en una feria libre ubicada en la comuna de Rancagua, la Seremi de Salud de la Región de O’Higgins Dra. Carolina Torres Pinto lideró el lanzamiento regional de la Campaña de Verano del Ministerio de Salud 2025-2026.

La campaña de verano tiene como objetivo, entregar y poner a disposición de la comunidad información sobre las medidas de prevención en el marco del consumo seguro de alimentos, prevención de los riesgos asociados a la salud por las altas temperaturas, así como también la prevención del Virus Hanta y los incendios forestales.

“Estamos dando lanzamiento a esta campaña de verano. Queremos manejar los riesgos que existen en esta época estival, especialmente vinculados a enfermedades transmitidas por alimentos, las altas temperaturas requieren que hagamos un esfuerzo respeto de las cadenas de frío de algunos alimentos, además recordarles a las personas que ya empiezan las actividades de fin de año, que estas deben hacerse en lugares que cuenten con resolución sanitaria y así ayudarnos a cuidar su salud. Durante las próximas semanas vamos a estar entregando información de distintas temáticas, así que los invitamos a cuidar juntos la salud de las personas de la región de O’Higgins”, señaló Torres Pinto.

La campaña considera la difusión de recomendaciones sanitarias, fiscalizaciones preventivas a servicios de alimentación y actividades masivas, así como la entrega de información sobre golpe de calor, uso seguro de piscinas y protección frente a la radiación UV.

La Autoridad Sanitaria, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Seremi de Salud y a aplicar buenas prácticas en la preparación y consumo de alimentos durante las celebraciones de fin de año y toda la temporada estival.