En la comuna de Santa Cruz se llevó a cabo la ceremonia de premiación del primer concurso regional audiovisual “Crear para Cuidar”, iniciativa desarrollada por la Seremi de Salud en conjunto con el Servicio de Salud O’Higgins. El certamen, creado en 2025, estuvo dirigido al personal de salud con el propósito de fomentar la creación de piezas audiovisuales que promuevan la prevención, detección oportuna y educación en salud sobre los trastornos hipertensivos, la diabetes y la obesidad durante el embarazo.

Los ganadores de este concurso fueron: en el primer lugar Cesfam Chépica, con la pieza audiovisual titulada “Latidos en acción”. Segundo lugar Cesfam San Vicente de Tagua Tagua, con la pieza audiovisual titulada “Entre mito y realidad”. Tercer lugar Cesfam Santa Cruz, con la pieza audiovisual titulada “Cuida tu salud cardiovascular”.

El concurso buscó integrar las temáticas de salud cardiovascular y salud de la mujer, promoviendo la conciencia sobre los factores de riesgo y protectores que influyen en la salud materna y fetal, especialmente en las etapas preconcepcional y gestacional. Asimismo, apuntó a fortalecer la educación, la sensibilización y la adopción de estilos de vida saludables en la comunidad.

Durante la ceremonia se reconoció a las producciones más destacadas, elaboradas por equipos de diversos establecimientos de salud de la región.

La Seremi de Salud, Dra. Carolina Torres, felicitó a los equipos que fueron reconocidos, así como todos los que participaron: “este concurso permite tener un abordaje más integral, que es parte del modelo de salud familiar. Proteger la salud cardiovascular en las mujeres tiene sentido desde lo preconcepcional y durante el embarazo, donde existen factores de riesgo relevantes como la diabetes y la obesidad. Es importante que se haga esto, este concurso, y que podamos comunicar eficientemente a las personas para que así nos ayuden a cuidar su salud. Agradecer a quienes hacen posible esto, al municipio de Santa Cruz, que nos facilita las dependencias, al Servicio de Salud, y a los equipos de la Seremi y a todas las personas que van a estar replicando esta información”.

Por su parte, Julio Zapata, director del Cesfam de Chépica, expresó su satisfacción por la oportunidad de participar “quisimos concursar porque aspiramos mostrar una forma novedosa de dar información de salud, que no sea siempre tan técnica ni tan clínica, que sea entendible, fácil de llegar a todo el ciclo vital, a todas las edades. Y con esa motivación el equipo se puso a trabajar y salió este bonito video informativo del tema del embarazo y salud cardiovascular”.

Desde el Cesfam de Santa Cruz, la matrona Catalina Beltrán Vallejos, encargada del programa Mujer y Familia, destacó la experiencia como una oportunidad de trabajo conjunto “para nosotros fue un tema muy entretenido. Nos hicieron la invitación y como equipo, tanto con la encargada del programa cardiovascular como nosotros y el resto de los participantes, usuarias y colegas, decidimos participar en esto, porque la idea es promover el trabajo y la salud cardiovascular en las mujeres de nuestra comuna y de nuestro país”.

Finalmente, José Alegría, trabajador social del Cesfam San Vicente y director del canal comunitario Acción Salud, valoró la posibilidad de incorporar el humor y la identidad local a su producción “nosotros dentro de nuestro rol del del canal comunitario Acción Salud, quisimos darle un toque más humorístico al objetivo del video, que es prevenir las enfermedades cardiovasculares. Quisimos con el equipo, darle un enfoque no tan serio, sino que algo un poquito más lúdico que pudiese también rescatar nuestras raíces”.