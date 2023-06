Preocupación ha generado en la ciudadanía el fuerte sistema frontal que afecta a la Región de O’Higgins. Las intensas lluvias han provocado crecidas en los cauces de varios ríos; el complejo escenario ha llevado a que las autoridades tomen una serie de medidas.

Es por ello que la Seremi de Salud de la Región de O’Higgins la Dra. Carolina Torres Pinto en compañía de las seremis de Medio Ambiente, Giovanna Amaya y de Desarrollo Social Nayadeth Ahumada hicieron un recorrido por la comuna de Machalí, específicamente al sector Los Perales camino a Chacayes donde un puente fue destruido por el caudal del río. Al sitio se apersonaron el alcalde de la comuna Juan Abud y el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya. Todas las autoridades hicieron un llamado a los vecinos a mantener la calma y a resguardarse ante las fuertes lluvias.

“Desde la Delegación se nos mandató para que estuviéramos en terreno y nosotros estamos visualizando una situación en particular que está bastante complicada que incluyó la perdida de un puente. Desde la Seremía de Salud tenemos que corroborar que las condiciones en el caso de habilitarse albergues sean las adecuadas para la población, así como la provisión del agua potable, estamos conversando con los equipos técnicos para garantizar que esté la seguridad desde lo sanitario para la comunidad”, recalcó la Autoridad Sanitaria.

Además, la Seremi de Salud recalcó que es muy importante que los ciudadanos no se acerquen a lugares de riesgo ya que “estamos viviendo una época donde la circulación viral es elevada y tenemos que evitar enfermarnos para no tensionar más la red asistencial, así que invitamos a las personas a cuidarse y a vacunarse a quienes aún no lo han hecho”.

Por su parte, el Gobernador Regional de O’Higgins Pablo Silva Amaya, explicó que “la situación a nivel regional está bastante complicada, pues han sido varias comunas afectadas, especialmente con las familias que están alrededor de los ríos. Es importante que la gente tome conciencia y que evacuen preventivamente hasta que bajen las lluvias y los torrentes de los ríos”.

En el recorrido estuvo presente Juan Carlos Abud, alcalde de Machalí quien agradeció la presencia de las otras autoridades en la comuna, constatando en terreno los estragos causados por las fuertes precipitaciones “hemos estado visitando los lugares más complejos de la comuna. El llamado es a mantenernos en nuestros hogares, solo a salir si es necesario u en caso de emergencia. Como municipalidad estamos haciendo coordinaciones con Seremías, Gobernación, Carabineros, Bomberos y también con el MOP para despejar las rutas y garantizar la conectividad de nuestros vecinos”.

Asimismo, la Seremi de Medio Ambiente, Giovanna Amaya explicó que “nosotras las seremis somos el puente con el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres comunales (COGRID) de Rancagua y Machalí. Hemos recorrido en esta última comuna en conjunto con su alcalde los puntos más críticos, hemos visto la destrucción de un puente y además el desbordamiento de una quebrada que originó que los vecinos de Chacayes quedaran aislados. Como Gobierno del Presidente Gabriel Boric estamos desplegados en toda la Región de O’Higgins, porque esta emergencia está presente en diversas comunas de nuestra región. El llamado a los habitantes es a comunicar cualquier emergencia a sus respectivos alcaldes.