En el marco de la Campaña de Verano del Ministerio de Salud, la Seremi de Salud de la Región de O’Higgins, Dra. Carolina Torres Pinto hizo un llamado a la ciudadanía a extremar los cuidados al asistir a piscinas, especialmente aquellas de uso comunitario. Todo esto con el objetivo de prevenir riesgos para la salud asociados a la exposición al calor, la radiación solar y posibles incumplimientos a la normativa sanitaria vigente.

La Autoridad Sanitaria recordó que las piscinas abiertas al público deben “contar con autorización sanitaria y cumplir estrictamente con las condiciones de higiene, seguridad y calidad del agua, las cuales son fiscalizadas permanentemente por equipos de la Seremi de Salud. En este contexto, hacemos un llamado a preferir siempre recintos formales y autorizados, evitando el uso de piscinas que no ofrezcan garantías sanitarias”.

Además, agregó que “como Autoridad Sanitaria estamos regulando y fiscalizando las piscinas de uso comunitario. Hacemos un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier incumplimiento de la normativa sanitaria a través de la plataforma OIRS del Ministerio de Salud, esto nos permite fiscalizar oportunamente y garantizar espacios seguros para el descanso”.

Asimismo, la titular de la cartera de salud manifestó que es clave mantenerse bien hidratados durante todo el día, especialmente en el caso de las personas mayores, también sugiere evitar alimentos pesados y privilegiar el consumo de frutas y verduras “recordamos el uso de elementos de protección como gafas de sol, jockeys u otros accesorios que ayuden a prevenir los efectos nocivos de la radiación solar. Juntos podemos prevenir daños a la salud y disfrutar de un verano más seguro, en el marco de la campaña de verano del Ministerio de Salud”.