La Seremi de Salud de la Región de O’Higgins reportó 4 nuevos casos de murciélago con Rabia en este 2025, lo que suman 16 muestras positivas en lo que va del año, de un total de 178 muestras analizadas. Los casos pertenecen a Rengo (2), Pichilemu (1) y Graneros (1).

Al respecto, la titular de la cartera de salud de la región, Dra. Carolina Torres Pinto señaló que “ya se está haciendo la coordinación con los equipos municipales para que, en conjunto con el equipo de zoonosis de la Seremi, podamos cumplir con el perifoco para aplicar las vacunas. Es importante recordarle a la ciudadanía que es parte de la tenencia responsable de mascotas, el que tengamos a nuestros animales de compañía vacunados para prevenir la aparición de esta enfermedad de la que estamos libres hace ya bastantes años y que queremos mantenernos así. Agradecemos a las personas que nos hacen llegar las muestras de murciélagos, para así poder hacer el cuidado de toda la población de la Región de O’Higgins.

Además de las inmunizaciones, se realizará educación sanitaria sobre la materia. Es importante recordar que es obligación de los dueños de perros y gatos mantener la vacuna al día contra la Rabia.

Cabe destacar que si alguien encuentra un murciélago en condiciones atípicas (vuelo errático o presencia con la luz del día) con todas las precauciones indicadas se debe llevar a la oficina de Acción Sanitaria ubicada en Bueras 555 o Mujica 169 en Rancagua o en las oficinas sectoriales de la Seremi de Salud en Pichilemu, Rengo, Santa Cruz, San Vicente y San Fernando.