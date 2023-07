Más de 10 mil personas del valle central de O´Higgins ya han podido reemplazar sus estufas contaminantes por artefactos de calefacción limpios y eficientes. La postulación se realiza través del sitio www.recambiodecalefactores.cl o de forma presencial en la oficina de la Seremi del Medio Ambiente, ubicada en Estado #177, Rancagua.

Rancagua, 18 julio 2023.- Mediante un punto de prensa, la Seremi del Medio Ambiente O´Higgins, Giovanna Amaya, dio el puntapié inicial al nuevo llamado del Programa Recambio de Calefactores, línea pellet, del año 2023, iniciativa impulsada por la Seremi del Medio Ambiente O´Higgins con el financiamiento del Ministerio del Medio Ambiente, la que a siete años de su implementación, ha mejorado la calidad de vida de más de 10 mil familias del valle central de O´Higgins, al entregar alternativas limpias de calefacción, permitiendo sacar de circulación artefactos a leña contaminantes que generan material particulado, empeorando la calidad del aire.

La Seremi del Medio Ambiente, Giovanna Amaya explicó que “la calidad del aire es una de las prioridades del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y va de la mano con mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Al recambiar un calefactor a leña contaminante y reemplazarlo por un equipo limpio, estamos contribuyendo a que esa familia tenga menos riesgo de contraer enfermedades respiratorias y junto con ello, mejoramos los niveles de contaminación del aire, que como sabemos, en nuestro valle central la principal fuente de contaminación es el uso de calefactores a leña y esa realidad es la que queremos cambiar”.

Los equipos de pellet a recambiar en este llamado, tienen entre sus ventajas una excelente y eficiente capacidad de calefacción intradomiciliaria.

Este es el primer llamado que lanza la Seremi del Medio Ambiente el presente año y está dirigido al sector declarado como zona saturada por material particulado en la región de O´Higgins, el cual abarca 17 comunas del valle central.

El proceso de postulación se extenderá desde el 18 al 27 de julio y se realiza a través de la página www.recambiodecalefactores.cl o de manera presencial en la oficina de la Seremi de Medio Ambiente O´Higgins, ubicada en Estado #177, comuna de Rancagua. Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

Pueden postular personas mayores de 18 años que vivan en casas, que tengan instalado en su vivienda un calefactor a leña del tipo salamandra, cocina, hechizo, cámara simple y calefactores con templador, además, la vivienda se debe encontrar dentro de la zona saturada del valle central de O´Higgins: Graneros, Rancagua, Doñihue, Olivar, Coltauco, Coínco, Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua Tagua, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo, y sólo se aceptará una postulación por domicilio.

¿Quiénes no pueden postular?

No se aceptarán postulaciones de artefactos instalados en departamentos, tampoco en instituciones u organizaciones sociales, ni en lugares que no tengan un fin habitacional. Al igual que no se aceptarán postulaciones de calderas de calefacción domiciliarias. Así como también quedarán fuera de base, aquellas personas que hayan sido beneficiadas de algún Programa de Recambio de Calefactores anterior.

Toda la información de este llamado se encuentra en las bases de postulación en el sitio www.recambiodecalefactores.cl y en redes sociales de la Seremi del Medio Ambiente O´Higgins: https://www.facebook.com/MedioAmbienteOhiggins/ o en Instagram como @seremima6, además puede contactarse al 72-2744312 o al correo calefactoresohiggins@mma.gob.cl.